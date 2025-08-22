Постачання російської нафти до Угорщини через "Дружбу" знову зупинилося, – Сіярто
- ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції в Унечі у Брянській області, що призвело до зупинки постачання нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба".
- Угорщина заявила про ще одну спробу втягнути країну у війну і підкреслила свою відданість мирним зусиллям та захисту національних інтересів.
ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції в Унечі у Брянській області Росії, що є частиною нафтопроводу "Дружба". Внаслідок атаки постачання нафти до Угорщини знову зупинилося.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.
Що відомо про атаку на нафтопровід "Дружба"?
Петер Сіярто заявив, що в ніч на 22 серпня стало відомо, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському знову опинився під атакою. За словами очільника МЗС, це стається вже втретє за короткий проміжок часу.
Внаслідок удару постачання нафти до Угорщини знову припинилося.
Це ще один напад на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює!
– написав Сіярто.
Міністр підкреслив, що Угорщина й надалі щосили "підтримуватиме мирні зусилля" та захищатиме свої національні інтереси.
Нагадаємо, маршрут нафтопроводу "Дружба" пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки:
- північну (Білорусь, Польща та Німеччина);
- південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).
Вночі 22 серпня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що бійці 14 полку СБС знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області. Варто зазначити, що ця станція забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів та щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.
Коли були попередні удари?
- У ніч проти 18 серпня українські військові завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє", розташованій у Тамбовській області. Як наслідок, перекачування нафти через магістральний нафтопровід "Дружба" було повністю зупинено.
- Однак уже ввечері 19 серпня стало відомо, що Угорщина знову отримує нафту через цю магістраль.
- Ще один удар стався в ніч на 13 серпня – безпілотники ГУР атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу в місті Унеча. Тоді Сіярто закликав Україну "не ставити під загрозу енергопостачання Угорщини та припинити удари по маршрутах енергетичних постачань до країни у війні, до якої угорці не мають жодного стосунку".