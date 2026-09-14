Заставили платить за поверку газового счетчика: в каких случаях это законно

Некоторые потребители жалуются, что с них неожиданно списали деньги за стандартную процедуру осмотра газового оборудования. Однако, как правило, поверка счетчиков газа проводится для потребителя бесплатно.

Почему возникают требования об оплате поверки счетчиков?

Как пояснила начальница лаборатории средств измерительной техники Елена Сницаренко, для добросовестных бытовых потребителей эта услуга является абсолютно бесплатной. Все расходы на работу мастеров уже заложены в ежемесячный тариф на распределение газа, почему это сообщают представители компании "Газмережи".

"Бесплатность действует" только в том случае, если прибор не имеет признаков умышленного повреждения. Если в ходе осмотра эксперты установят, что счетчик вышел из строя вследствие естественного износа, то финансовое бремя полностью ложится на оператора газораспределительных сетей.

Совершенно иная ситуация возникает, если специалисты докажут факт вмешательства в работу прибора с целью незаконного отбора газа или его механического повреждения самим владельцем. В таком случае нарушителю придется не только оплатить саму поверку счетчика, но и компенсировать убытки.

Если проверка установила, что потребитель не виноват по тому поводу, почему счетчик не работает, то никто никаких средств не выплачивает,

– подчеркивается в сообщении

Если средства уже уплачены, но вины в повреждении счетчика нет, то необходимо предоставить газовой компании ФИО владельца жилья, адрес, номер лицевого счета и квитанцию об оплате – для выяснения обстоятельств.

Напомним, что плановые визиты газовиков проводятся раз в восемь лет. Но клиент может инициировать внеочередную поверку самостоятельно, если сомневается в правильности показаний.

В то же время базовые годовые тарифы на газ для населения в сентябре не изменились. Большинство украинцев, которых обслуживает "Нафтогаз", по-прежнему платят 7,96 гривны за кубометр.