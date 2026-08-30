Части пенсионеров увеличили минимальную пенсию на 4000 гривен

Правительство пересмотрело размеры гарантированных выплат для отдельных категорий граждан. Рассказываем, кто может рассчитывать на усиленную государственную поддержку и как она назначается.

Кому увеличили минимальные пенсионные выплаты

Правительство пересмотрело гарантированный минимальный размер пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Речь идет о членах семей погибших или пропавших без вести защитников Украины, которые получают пенсию или государственную социальную помощь в связи с потерей кормильца.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, Кабинет Министров принял постановление № 154, которым внесены изменения в постановление № 674 о дополнительной социальной защите.

Отныне, если общий размер пенсии или социальной помощи в связи с потерей кормильца не достигает 12 810 гривен, государство назначает адресную доплату до этого уровня. Ранее гарантированный минимум составлял 7 800 гривен.

Важно! Повышение касается нетрудоспособных родителей погибших защитников, супруги или супруга погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, а также детей, имеющих право на соответствующие выплаты.

Что изменилось для семей с несколькими получателями

Отдельно правительство пересмотрело гарантии для семей, в которых пенсию в связи с потерей кормильца получают два или более члена семьи. Для таких получателей гарантированный минимальный размер выплаты вырос с 6 100 гривен до 10 020 гривен на каждого человека.

При этом подавать заявление или дополнительные документы не требуется, потому что Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий и социальной помощи автоматически на основании материалов пенсионных дел. Кроме того, начиная с 1 марта 2027 года, эти гарантированные минимальные суммы будут подлежать ежегодной индексации в соответствии с законодательством.

Ранее мы рассказывали, какие минимальные пенсии гарантированы участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны в 2026 году и при каких условиях назначаются повышенные выплаты.