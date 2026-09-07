Россия нанесла удар по Прилукам: загорелась фабрика известного мирового бренда

В Прилуках Черниговской области днем 7 сентября после российской атаки вспыхнул пожар на территории табачной фабрики. Предприятие входит в состав международной корпорации British American Tobacco.

Что известно о последствиях удара

О пожаре сообщила корреспондентка "Суспильного", которая находилась на месте происшествия.

По информации сотрудников предприятия, огонь охватил крышу сигаретного цеха. На месте пожара работают спасатели, которые пытаются ликвидировать последствия вражеского террора.

К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Как рассказали свидетели происшествия, во время тревоги весь персонал предприятия находился в укрытии. По предварительным данным, среди работников нет пострадавших.

Лишь у одной женщины зафиксировали острую стрессовую реакцию, однако медики быстро оказали ей необходимую помощь.

Информации о масштабах повреждений предприятия в результате атаки врага пока нет.

Что известно об истории фабрики

Табачное производство в Прилуках имеет более чем 130-летнюю историю, как свидетельствуют данные Прилукского краеведческого музея.

Фабрику основали 22 января 1889 года как "Общество Рабиновича и Фраткина".

В советский период предприятие несколько раз меняло статус и название. В 1920 году власти национализировали производство, а к 1938 году оно стало одним из крупнейших в Украине.

Во время Второй мировой войны корпуса были сожжены, однако уже в 1943 году работу возобновили. А с 1957 года фабрика начала выпускать махорочные сигареты и сигареты.

В 1960-х годах предприятие освоило производство сигарет с фильтром, почему использовалось, в частности, чехословацкое и немецкое оборудование.

Как фабрика вошла в состав международной корпорации

В марте 1993 года British American Tobacco-Industries и предприятие "Прилукская табачная фабрика" создали совместную компанию.

Так возникло акционерное общество "ВАТ-Прилуки", которое впоследствии вошло в структуру международной табачной корпорации British American Tobacco.

Напомним, Россия продолжает уничтожать заводы, склады и производства в Украине. В частности, 5 августа вражеская армия нанесла массированный удар по Киевской области. Тогда в результате атаки был уничтожен склад табачной продукции Japan Tobacco International (JTI) и поврежден товар компании Imperial Brands Украина.