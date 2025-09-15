На 2026 год Правительство Украины одобрило проект бюджета, в том числе и размер минимальной заработной платы. Таким образом этот показатель составит 8647 гривен.

На каком уровне будет минимальная зарплата в 2026 году?

Согласно бюджету на 2026 год, размер минимальной зарплаты в Украине составит 8647 гривен, передает 24 Канал.

Интересно, что по данным Бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, минимальная зарплата на следующий год прогнозируется на уровне 8 688 гривен.

Зато в письме Минфина №04110 говорится о сумме на уровне 8 647 гривен.

Напоминаем, что показатель минимальной заработной платы не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Кроме того, этот показатель определяется как в месячном, так и в почасовом размере.

Средняя же зарплата заложена размером в 30 032 гривны, что на 4146 гривен больше, чем в 2025.

Какой была минималка в прошлом году?