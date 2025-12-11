Проблемы в экономике страны углубляют обнищание простых россиян. Из-за этого в России стремительно растет количество людей, которые берут кредиты в конторах быстрых займов и не могут их вернуть.

Как растет долговой кризис в России?

По подсчетам Центробанка России, количество россиян которые берут займы в микрофинансовых организациях растет примерно на 300 тысяч ежемесячно, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.

За полгода 2025-го таких заемщиков в России стало на 1,7 миллиона, а за год – на 3,2 миллиона,

На 1 июля этого года уже более 13,8 миллиона россиян были должниками контор быстрых кредитов

Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,

– отмечает издание.

При этом многие такие быстрые кредиты выдаются под ставки, которые приближаются к максимально разрешенным.

Конечно, что платить по таким займам крайне трудно, а для многих и вообще невозможно. Поэтому уровень просроченных платежей чрезвычайно высок:

в первом полугодии 47,2% микрозаймов были просроченными;

из них 33,8% – более чем на 90 дней.

При этом каждый четверти заемщик даже не смог внести первый взнос по кредиту.

В результате многие жители России попали в "кредитную паутину". Подсчеты Центробанка показывают неутешительную статистику:

27,8% заемщиков микрокредиторов имеют 2 и более дорогих займов;

почти каждый пятый имеет пять и более таких кредитов.

Заметьте! Россияне с самыми дорогими кредитами часто попадают в "долговую спираль", то есть берут несколько займов одновременно или оформляют новые, чтобы погасить предыдущие, но это приводит только к росту долгов.

Как растут долги компаний?

Финансовые проблемы бизнеса в России тоже быстро увеличивают – крупные компании задолжали уже триллионы рублей. Среди 78 крупнейших российских компаний более чем вдвое выросло количество проблемных всего за год, пишет Служба внешней разведки.

В частности, финансовые трудности постигли: