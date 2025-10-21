Продать злотый можно за почти 12 гривен: как изменился курс в банках и обменниках
- Официальный курс злотого 21 октября составляет 11,46 гривен, что на 1 копейку меньше, чем 20 октября.
- Средний курс продажи злотого в банках вырос до 11,90 гривен, а в обменниках остался на уровне 11,50 гривен.
Официальный курс злотого остается стабильным, однако курс продажи в банках стремительно взлетел. Самый выгодный курс сейчас в банках – 11,90 гривен.
Какой курс злотого по НБУ 21 октября?
Официальный курс злотого 21 октября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его стоимость снизилась на 1 копейку по сравнению с 20 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 21 октября такой:
- покупка – 11,10 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 20 октября);
- продажа – 11,90 гривен за злотый (+10 копеек по сравнению с 20 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,40 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 20 октября);
- продажа – 11,50 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 20 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 190 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 150 гривен.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 110 гривен за 100 злотых;
- в обменнике – 1 140 гривен за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
Доллар падает из-за ожидания снижения ставок ФРС в ближайшие месяцы. Евро, австралийский доллар, японская иена и фунт стерлингов выросли относительно доллара.
Политическая нестабильность во Франции привела к ослаблению евро, что повлияло на его курс относительно гривны, но эксперт Ярослав Жалило считает, что это не будет иметь значительных последствий. Он советует украинцам экономить в евро из-за неопределенной перспективы доллара.