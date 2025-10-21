Официальный курс злотого остается стабильным, однако курс продажи в банках стремительно взлетел. Самый выгодный курс сейчас в банках – 11,90 гривен.

Какой курс злотого по НБУ 21 октября?

Официальный курс злотого 21 октября достиг 11,46 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость снизилась на 1 копейку по сравнению с 20 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 21 октября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 20 октября);

продажа – 11,90 гривен за злотый (+10 копеек по сравнению с 20 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,40 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 20 октября);

продажа – 11,50 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 20 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 190 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 150 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 110 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 140 гривен за 100 злотых.

