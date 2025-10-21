Офіційний курс злотого залишається стабільним, проте курс продажу в банках стрімко злетів. Найвигідніший курс наразі у банках – 11,90 гривень.

Який курс злотого за НБУ 21 жовтня?

Офіційний курс злотого 21 жовтня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість знизилася на 1 копійку порівняно з 20 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 21 жовтня такий:

купівля – 11,10 гривень за злотий (-5 копійок порівняно з 20 жовтня);

продаж – 11,90 гривень за злотий (+10 копійок порівняно з 20 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився порівняно з 20 жовтня);

продаж – 11,50 гривень за злотий (не змінився порівняно з 20 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 190 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 150 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 110 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.

