Який курс злотого за НБУ 21 жовтня?
Офіційний курс злотого 21 жовтня сягнув 11,46 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість знизилася на 1 копійку порівняно з 20 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 21 жовтня такий:
- купівля – 11,10 гривень за злотий (-5 копійок порівняно з 20 жовтня);
- продаж – 11,90 гривень за злотий (+10 копійок порівняно з 20 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,40 гривень за злотий (не змінився порівняно з 20 жовтня);
- продаж – 11,50 гривень за злотий (не змінився порівняно з 20 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 190 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 150 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 110 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
Долар падає через очікування зниження ставок ФРС у найближчі місяці. Євро, австралійський долар, японська єна та фунт стерлінгів зросли відносно долара.
Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.