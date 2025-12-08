Paramount ставит палки в колеса Netflix: война за Warner Bros набирает обороты

Paramount Skydance собирается побороться с Netflix за приобретение Warner Bros Discovery. В понедельник она объявила враждебное предложение на 108,4 миллиарда долларов, нарушив соглашение со стриминговой платформой.

Какое предложение сделала Paramount?

Это последняя попытка Paramount создать гигантскую медиакомпанию, которая сможет бросить вызов доминированию Netflix, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Ранее именно стриминговая платформа победила в борьбе за покупку Warner Bros Discovery. Netflix предложил сделку на 72 миллиарда долларов. За эти средства компания планирует приобрести различные активы компании:

телевизионные;

киностудийные;

и стриминговые.

В предложении Netflix прописан штраф в размере 5,8 миллиарда долларов за отказ от контракта. То есть в целом сделка оценивается в 82,7 миллиарда долларов.

Заметим, что ранее Paramount попыталась несколько раз выкупить Warner Bros и с сентября подала несколько предложений, но все они были отвергнуты.

Paramount хочет купить кинокомпанию по цене 30 долларов за акцию, одновременно Netflix предложил лишь около 28 долларов за акцию.

Компания направила письмо Warner Bros, ставя под сомнение процесс продажи и обвиняя компанию в предварительном определении Netflix как победителя,

– пишет издание.

Следует знать! Между тем аналитики считают именно компанию Paramount лучшим вариантом для покупки Warner Bros, поскольку ее владельцы имеют значительные финансовые ресурсы и близкие связи с администрацией президента Дональда Трампа.

Почему Трамп планирует вмешаться в сделку?

Кстати, Трамп уже заявил, что планирует вмешаться в соглашение между Netflix и Warner Bros, пишет The Washington Post. Президент считает, что эта продажа может вызвать беспокойство относительно доли рынка, поэтому его участие необходимо.

По информации Bloomberg, в ноябре провел встречу с гендиректором Netflix Тедом Сарандосом и посоветовал, чтобы Warner Bros отошла тому, кто предложит самую высокую цену.

В то же время предложение Netflix приобрести одну из самых уважаемых кинокомпаний Голливуда уже вызвало немалую критику. Будущая сделка не нравится законодателям в обеих партиях и в профессиональных профсоюзах киноиндустрии.

Стоит знать! В Голливуде опасаются сокращения рабочих мест и роста цен для потребителей. Ведь доход Netflix может снизиться после объединения активов, и тогда ей придется или поднимать цены, или запускать отдельные платформы.

