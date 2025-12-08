Paramount ставить палки в колеса Netflix: війна за Warner Bros набирає обертів

Paramount Skydance збирається поборотися з Netflix за придбання Warner Bros Discovery. У понеділок вона оголосила ворожу пропозицію на 108,4 мільярда доларів, порушивши угоду зі стримінговою платформою.

Яку пропозицію зробила Paramount?

Це остання спроба Paramount створити гігантську медіакомпанію, яка зможе кинути виклик домінуванню Netflix, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Netflix купує Warner Bros за 80 мільярдів доларів: які фільми перейдуть компанії

Раніше саме стримінгова платформа перемогла у боротьбі за купівлю Warner Bros Discovery. Netflix запропонував угоду на 72 мільярди доларів. За ці кошти компанія планує придбати різні активи компанії:

телевізійні;

кіностудійні;

та стримінгові.

У пропозиції Netflix прописаний штраф у розмірі 5,8 мільярда доларів за відмову від контракту. Тобто загалом угода оцінюється у 82,7 мільярда доларів.

Зауважимо, що раніше Paramount спробувала кілька разів викупити Warner Bros та від вересня подала кілька пропозицій, але всі вони були відкинуті.

Paramount хоче купити кінокомпанію за ціною 30 доларів за акцію, водночас Netflix запропонував лише близько 28 доларів за акцію.

Компанія направила листа Warner Bros, ставлячи під сумнів процес продажу та звинувачуючи компанію у попередньому визначенні Netflix як переможця,

– пише видання.

Слід знати! Тим часом аналітики вважають саме компанію Paramount найкращим варіантом для купівлі Warner Bros, оскільки її власники мають значні фінансові ресурси та близькі зв'язки з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Чому Трамп планує втрутитися в угоду?

До речі, Трамп уже заявив, що планує втрутитися в угоду між Netflix і Warner Bros, пише The Washington Post. Президент вважає, що цей продаж може викликати занепокоєння щодо частки ринку, тому його участь необхідна.

За інформацією Bloomberg, у листопаді провів зустріч із гендиректором Netflix Тедом Сарандосом і порадив, щоб Warner Bros відійшла тому, хто запропонує найвищу ціну.

Водночас пропозиція Netflix придбати одну із найшанованіших кінокомпаній Голлівуду вже викликала чималу критику. Майбутня угода не подобається законодавцям в обох партіях та в професійних профспілках кіноіндустрії.

Варто знати! У Голлівуді побоюються скорочення робочих місць та зростання цін для споживачів. Адже дохід Netflix може знизитися після об'єднання активів, і тоді їй доведеться або підіймати ціни, або запускати окремі платформи.

Чому діячі кіно проти Netflix?