Стоимость проезда во Львове: будут ли в городе снова повышать цены

Во Львове активно обсуждают повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В частности, в мессенджерах публиковались сообщения о повышении цены до 35 гривен за поездку

Повысится ли стоимость проезда во Львове

Однако власти не планируют менять тарифы, о чем говорится на сайте городского совета Львова.

Об этом заявил Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета. Он пояснил, что эти заявления не имеют под собой официальных оснований.

Дело в том, что в город не поступало официальных обращений от перевозчиков относительно пересмотра тарифа. Кроме того, нет и соответствующих расчетов.

Стоимость топлива действительно выросла и сейчас составляет около 100 гривен за литр. В то же время тариф на проезд пересматривался относительно недавно. Поэтому пока оснований для его очередного повышения нет,

– сказал Олег Забарило.

Также он добавил, что перевозчики несут ответственность за недовыпуск транспорта на маршруты. За недостаточное количество транспорта на маршрутах по каждому из направлений им начисляется штраф – ежедневно 1 700 гривен.

Что касается оплаты за перевозки: предусмотренные бюджетом средства перевозчикам выплачиваются. За август, в частности, они получили 100% средств за бюджетные перевозки.

Отмечается, что многие телеграм-каналы Львова ссылались на генерального директора концерна "Экопастранс" Игоря Самардака. На своей странице в фейсбуке он сообщал, что Львовский городской совет "так и не смог вернуть долг за заказанные услуги по льготным перевозкам за первое полугодие 2026 года". В то же время цены на топливо продолжают расти.

Стоимость проезда во Львове точно будет расти. И не говорите, что я не предупреждал…

– написал Игорь Самардак.

Напомним, что стоимость проезда во Львове изменилась в мае. Минимальная стоимость одной поездки составляет 11,5 гривны, а максимальная – 30 гривен.