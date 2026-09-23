Чи зросте вартість проїзду у Львові

Але влада не планує змінювати тарифи, про що йдеться на сайті міської ради Львова.

Про це наголосив Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради. Він пояснив, що заяви не мають під собою офіційних підстав.

Річ у тім, що до міста не надходило офіційних звернень від перевізників щодо перегляду тарифу. Крім того, немає й відповідних розрахунків.

Вартість пального справді зросла і зараз становить близько 100 гривень за літр. Водночас тариф на проїзд переглядали відносно недавно. Тому наразі підстав для його чергового підвищення немає,

– сказав Олег Забарило.

Також він додав, що перевізники несуть відповідальність за недовипуск транспорту на маршрути. За недостатню кількість транспорту на маршрутах по кожному з напрямків їм нараховується штраф – щоденно 1 700 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щодо оплати за перевезення: передбачені бюджетом кошти перевізникам виплачуються. За серпень, зокрема, вони отримали 100% коштів за бюджетні перевезення.

Відзначено, що багато Телеграм-каналів Львова посилалися на Генерального директору концерну "Екопастранс" Ігоря Самардака. На своїй сторінці у Фейсбук він повідомляв, що Львівська міська рада "так і не спромоглася повернути борг за замовлені послуги з пільгових перевезень за перше півріччя 2026 року". Водночас ціни на пальне продовжують зростати.

Вартість проїзду у Львові точно буде зростати. І не кажіть, що я не попереджав…

– написав Ігор Самардак.

Нагадаємо, що вартість проїзду у Львові змінилася у травні. Мінімальна вартість однієї поїздки становить 11,5 гривні, а максимальна – 30 гривень.