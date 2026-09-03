"Мы должны быть готовы ко всему": Путин предупредил россиян о бензине
Систематические атаки на российские НПЗ наконец заставили даже российского диктатора Владимира Путина изменить риторику. Теперь вместо обещаний стабильности он советует россиянам привыкать к пустым автозаправочным станциям.
Почему Россия оказалась не готова
Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Кремля впервые открыто признал неготовность властей к серии атак на нефтеперерабатывающие заводы и вызванному ими топливному кризису, пишет The Moscow Times.
По словам Путина, российские власти исходили из того, что нефтеперерабатывающие заводы и другие нефтяные объекты якобы относятся к гражданской инфраструктуре, а потому не станут целями атак даже в условиях войны.
Однако этот расчет оказался ошибочным.
Мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе,
– признался Путин.
Он добавил, что Россия, мол, вынуждена отвечать на удары по НПЗ зеркально, и этот ответ "оказался значительным".
Что ждет российских водителей
На прямой вопрос модератора о том, стоит ли россиянам привыкать к тотальному дефициту бензина, Путин ответил расплывчато.
Мы должны быть готовы ко всему,
– сказал глава Кремля.
Впрочем, по его словам, ситуация на топливном рынке якобы находится под контролем властей, а ремонт поврежденных предприятий продолжается. Сейчас якобы осталось восстановить около 10% мощностей, которые находятся в ремонте.
Диктатор добавил, что нефтяные компании сейчас пытаются более активно самостоятельно защищать свои объекты.
В то же время единственным реальным ответом на кризис российский лидер назвал лишь дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны.
Каковы последствия ударов по российским НПЗ
Напомним, что с начала 2026 года украинские дроны как минимум 70 раз успешно наносили удары по российским НПЗ. Это снизило общие объемы нефтепереработки в России до минимального уровня за последние более 20 лет.
В частности, 2 сентября полностью прекратил переработку нефти второй по мощности в стране Киришский завод, расположенный в Ленинградской области.
Из-за резкого сокращения выпуска топлива цены на независимых заправках взлетели до 100 рублей за литр, а общее производство бензина упало почти на 20%. Чтобы избежать полного коллапса, российские власти были вынуждены запретить экспорт бензина до конца января 2027 года.