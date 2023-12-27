Работа в Киеве: каков размер средней заработной платы в 2023 году

По данным Госстата, за первое полугодие 2023 года средняя зарплата в Украине составила – 16,3 тысяч гривен. О том, какие профессии в Киеве самые и менее оплачиваемые - читайте дальше.

Директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий сообщил, что в среднем в Киеве размер заработной платы составил 14,1 тысячи гривен по состоянию на середину декабря 2023 года.

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При этом присутствуют вакансии со значительно более высоким уровнем оплаты труда, но одновременно с высокими требованиями к потенциальному работнику.

Как оплачиваются разные профессии

К примеру, существуют рабочие места с высокой оплатой, такие как вакансии в ИТ-сфере, где возможна зарплата до 110 тысяч гривен. А также есть другие предложения по работе с такой оплатой труда:

квалифицированные рабочие с инструментом – 30-35 тысяч гривен;

врачи разных специализаций – до 25 тысяч гривен;

слесари разных специализаций – до 22 тысяч гривен;

электромонтеры разных специализаций – до 14,9 тысячи гривен;

учителя – до 12,7 тысяч гривен;

продавцы продовольственных товаров – 11,1 тысяч гривен.

В то же время минимальная оплата предлагается для должностей контроллера билетов, экспедитора, гардеробщика, садовода и других.

Каких зарплат ждать в следующем году

В настоящее время размер минимальной заработной платы – 6 700 гривен.

В 2024 году вырастет размер минимальной зар обетной платы:

в месячном размере: с 1 января - 7 100 гривен , с 1 апреля 8 000 гривен ;

, с 1 апреля ; в почасовом размере: с 1 января 42,6 гривны, с 1 апреля 48 гривны.

В то же время одобрено Кабмином прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине выглядит так:

в 2024 году - 21 809 гривен;

в 2025 году - 25 732 гривен;

в 2026 году - 30 260 гривен.