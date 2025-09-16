В 2026 году главными приоритетами бюджета остаются оборона, социальная сфера, медицина и экономика. Именно эти направления получат наибольшие дополнительные ресурсы, что создает основу для роста заработных плат в государственном секторе.

У каких министерств возрастет финансирование больше всего в 2026 году?

В документе, что касается расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который оказался в распоряжении журналистов 24 Канала, определяется распределение ресурсов между ключевыми отраслями: обороной, здравоохранением, образованием, социальной сферой, экономикой и энергетикой.

Министерство социальной политики, семьи и единства

Больше всего в денежном выражении растут расходы Министерства социальной политики, семьи и единства. В 2025 году на его нужды было заложено 420,7 миллиарда гривен, а в 2026 году эта сумма возрастет до 465,4 миллиарда гривен.

Прирост составляет более 44,6 миллиарда гривен, или около 10,6%.

Финансирование общего фонда Министерства в 2025 году составило 419,2 миллиарда гривен, а в 2026-м возрастет до 464,3 миллиарда гривен.

Возросло ли финансирование Министерства обороны Украины? Министерство обороны традиционно остается крупнейшим получателем средств. В 2025 году его финансирование составило 1,912 триллиона гривен, а в 2026 году возрастет до 1,924 триллиона гривен.

Прирост составил лишь 11,4 миллиарда гривен, или 0,6%. Несмотря на небольшой процент, оборона все еще забирает львиную долю бюджета.

Министерство здравоохранения

На втором месте по абсолютному приросту Министерство здравоохранения. Если в 2025 году финансирование составляло 219,5 миллиарда гривен, то в 2026 году оно увеличится до 250,2 миллиарда гривен.

Прирост составляет 30,7 миллиарда гривен, или 14%.

Финансирование общего фонда Министерства здравоохранения повысится с 204,3 миллиарда гривен в 2025 году до 235,0 миллиарда гривен в 2026-м.

Министерство экономики

Впечатляющую динамику демонстрирует Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Его финансирование возрастет с 23,9 миллиарда гривен в 2025 году до 49,3 миллиарда гривен в 2026 году, то есть более чем вдвое.

Прирост составляет 25,4 миллиарда гривен (+106,5%).

Финансирование общего фонда Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства демонстрирует динамичный рост: с 22,3 миллиарда гривен в 2025 году до 32,4 миллиарда гривен в 2026-м.

Министерство энергетики

Министерство энергетики также почти удваивает свои расходы: с 10,2 миллиарда гривен в 2025 году до 20,0 миллиарда гривен в 2026 году.

Прирост составляет 9,8 миллиарда гривен (+95%).

Финансирование общего фонда Министерства энергетики увеличится с 3,4 миллиарда гривен до 5,8 миллиарда гривен (+2,4 миллиарда гривен, или +68%).

Какова ситуация по другим министерствам Украины?

Министерство образования и науки получит в 2026 году 72,9 миллиарда гривен против 63,7 миллиарда гривен в 2025 году. Это прирост на 9,1 миллиарда гривен (+14,4%).

получит в 2026 году 72,9 миллиарда гривен против 63,7 миллиарда гривен в 2025 году. Это прирост на 9,1 миллиарда гривен (+14,4%). Министерство по делам ветеранов увеличит финансирование с 5,4 миллиарда гривен в 2025 году до 8,2 миллиарда гривен в 2026 году. Это прирост на 2,9 миллиарда гривен (+53,0%).

увеличит финансирование с 5,4 миллиарда гривен в 2025 году до 8,2 миллиарда гривен в 2026 году. Это прирост на 2,9 миллиарда гривен (+53,0%). Министерство юстиции получит 23,9 миллиарда гривен в 2026 году против 20,5 миллиарда гривен в 2025 году. Прирост – 3,4 миллиарда гривен (+16,8%).

получит 23,9 миллиарда гривен в 2026 году против 20,5 миллиарда гривен в 2025 году. Прирост – 3,4 миллиарда гривен (+16,8%). Министерство культуры и стратегических коммуникаций вырастет с 11,2 миллиарда гривен в 2025 году до 15,8 миллиарда гривен в 2026 году (+4,7 миллиарда гривен, или +42,0%).

вырастет с 11,2 миллиарда гривен в 2025 году до 15,8 миллиарда гривен в 2026 году (+4,7 миллиарда гривен, или +42,0%). Министерство развития общин и территорий поднимется с 41,5 миллиарда гривен в 2025 году до 45,0 миллиарда гривен в 2026 году (+3,5 миллиарда гривен, или +8,4%).

поднимется с 41,5 миллиарда гривен в 2025 году до 45,0 миллиарда гривен в 2026 году (+3,5 миллиарда гривен, или +8,4%). Министерство цифровой трансформации получит прирост с 8,6 миллиарда гривен до 10,2 миллиарда гривен (+1,6 миллиарда гривен, или +18,3%).

получит прирост с 8,6 миллиарда гривен до 10,2 миллиарда гривен (+1,6 миллиарда гривен, или +18,3%). Министерство молодежи и спорта увеличит финансирование с 6,0 миллиарда гривен до 6,7 миллиарда гривен (+0,7 миллиарда гривен, или +11,6%).

Важно! В ведомствах с разветвленным штатом львиная доля общего фонда приходится на фонд оплаты труда. Поэтому рост этого показателя фактически означает увеличение расходов на заработную плату работников.

Какие министерства потеряли в финансировании?

Есть и министерства, которые теряют финансирование.

Министерство внутренних дел снизит расходы с 522,5 миллиарда гривен в 2025 году до 522,0 миллиарда гривен в 2026 году (–0,5 миллиарда гривен).

снизит расходы с 522,5 миллиарда гривен в 2025 году до 522,0 миллиарда гривен в 2026 году (–0,5 миллиарда гривен). Министерство финансов уменьшится с 32,5 миллиарда гривен до 32,3 миллиарда гривен соответственно (–0,2 миллиарда гривен).

Отдельные структуры в 2026 году вообще не имеют предусмотренных расходов: это Министерство окружающей среды, Министерство аграрной политики и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

