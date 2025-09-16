У 2026 році головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, соціальна сфера, медицина та економіка. Саме ці напрями отримають найбільші додаткові ресурси, що створює підґрунтя для зростання заробітних плат у державному секторі.

У яких міністерств зросте фінансування найбільше у 2026 році?

У документі, що стосується видатків та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який опинився в розпорядженні журналістів 24 Каналу, визначається розподіл ресурсів між ключовими галузями: обороною, охороною здоров’я, освітою, соціальною сферою, економікою та енергетикою.

Цікаво: НАБУ та ДБР – із більшими бюджетами: скільки витрат закладено у 2026 році

Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності

Найбільше у грошовому вимірі зростають видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. У 2025 році на його потреби було закладено 420,7 мільярда гривень, а у 2026 році ця сума зросте до 465,4 мільярда гривень.

Приріст становить понад 44,6 мільярда гривень, або близько 10,6%.

Фінансування загального фонду Міністерства у 2025 році становило 419,2 мільярда гривень, а у 2026-му зросте до 464,3 мільярда гривень.

Чи зросло фінансування Міністерства оборони України? Міністерство оборони традиційно залишається найбільшим отримувачем коштів. У 2025 році його фінансування становило 1,912 трильйона гривень, а у 2026 році зросте до 1,924 трильйона гривень.

Приріст склав лише 11,4 мільярда гривень, або 0,6%. Попри невеликий відсоток, оборона все ще забирає левову частку бюджету.

Міністерство охорони здоров’я

На другому місці за абсолютним приростом Міністерство охорони здоров’я. Якщо у 2025 році фінансування становило 219,5 мільярда гривень, то у 2026 році воно збільшиться до 250,2 мільярда гривень.

Приріст становить 30,7 мільярда гривень, або 14%.

Фінансування загального фонду Міністерства охорони здоров’я підвищиться з 204,3 мільярда гривень у 2025 році до 235,0 мільярда гривень у 2026-му.

Міністерство економіки

Вражаючу динаміку демонструє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Його фінансування зросте з 23,9 мільярда гривень у 2025 році до 49,3 мільярда гривень у 2026 році, тобто більш ніж удвічі.

Приріст становить 25,4 мільярда гривень (+106,5%).

Фінансування загального фонду Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства демонструє найдинамічніше зростання: з 22,3 мільярда гривень у 2025 році до 32,4 мільярда гривень у 2026-му.

Міністерство енергетики

Міністерство енергетики також майже подвоює свої видатки: з 10,2 мільярда гривень у 2025 році до 20,0 мільярда гривень у 2026 році.

Приріст становить 9,8 мільярда гривень (+95%).

Фінансування загального фонду Міністерства енергетики збільшиться з 3,4 мільярда гривень до 5,8 мільярда гривень (+2,4 мільярда гривень, або +68%).

Яка ситуація по інших міністерствах України?

Міністерство освіти та науки отримає у 2026 році 72,9 мільярда гривень проти 63,7 мільярда гривень у 2025 році. Це приріст на 9,1 мільярда гривень (+14,4%).

отримає у 2026 році 72,9 мільярда гривень проти 63,7 мільярда гривень у 2025 році. Це приріст на 9,1 мільярда гривень (+14,4%). Міністерство у справах ветеранів збільшить фінансування з 5,4 мільярда гривень у 2025 році до 8,2 мільярда гривень у 2026 році. Це приріст на 2,9 мільярда гривень (+53,0%).

збільшить фінансування з 5,4 мільярда гривень у 2025 році до 8,2 мільярда гривень у 2026 році. Це приріст на 2,9 мільярда гривень (+53,0%). Міністерство юстиції отримає 23,9 мільярда гривень у 2026 році проти 20,5 мільярда гривень у 2025 році. Приріст – 3,4 мільярда гривень (+16,8%).

отримає 23,9 мільярда гривень у 2026 році проти 20,5 мільярда гривень у 2025 році. Приріст – 3,4 мільярда гривень (+16,8%). Міністерство культури та стратегічних комунікацій зросте з 11,2 мільярда гривень у 2025 році до 15,8 мільярда гривень у 2026 році (+4,7 мільярда гривень, або +42,0%).

зросте з 11,2 мільярда гривень у 2025 році до 15,8 мільярда гривень у 2026 році (+4,7 мільярда гривень, або +42,0%). Міністерство розвитку громад і територій підніметься з 41,5 мільярда гривень у 2025 році до 45,0 мільярда гривень у 2026 році (+3,5 мільярда гривень, або +8,4%).

підніметься з 41,5 мільярда гривень у 2025 році до 45,0 мільярда гривень у 2026 році (+3,5 мільярда гривень, або +8,4%). Міністерство цифрової трансформації отримає приріст із 8,6 мільярда гривень до 10,2 мільярда гривень (+1,6 мільярда гривень, або +18,3%).

отримає приріст із 8,6 мільярда гривень до 10,2 мільярда гривень (+1,6 мільярда гривень, або +18,3%). Міністерство молоді та спорту збільшить фінансування з 6,0 мільярда гривень до 6,7 мільярда гривень (+0,7 мільярда гривень, або +11,6%).

Важливо! У відомствах з розгалуженим штатом левова частка загального фонду припадає на фонд оплати праці. Тому зростання цього показника фактично означає збільшення видатків на заробітну плату працівників.

Які міністерства втратили у фінансуванні?

Є і міністерства, які втрачають фінансування.

Міністерство внутрішніх справ знизить видатки з 522,5 мільярда гривень у 2025 році до 522,0 мільярда гривень у 2026 році (–0,5 мільярда гривень).

знизить видатки з 522,5 мільярда гривень у 2025 році до 522,0 мільярда гривень у 2026 році (–0,5 мільярда гривень). Міністерство фінансів зменшиться з 32,5 мільярда гривень до 32,3 мільярда гривень відповідно (–0,2 мільярда гривень).

Окремі структури у 2026 році взагалі не мають передбачених видатків: це Міністерство довкілля, Міністерство аграрної політики та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

