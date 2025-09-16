Комусь 40 мільярдів, а іншим ні копійки: як поділили фінансування міністерств у Бюджеті-2026
- Міністерство соціальної політики отримує найбільше збільшення фінансування в 2026 році, зростаючи на 44,6 мільярда гривень до 465,4 мільярда гривень.
- Міністерство оборони залишається найбільшим отримувачем коштів, але його приріст становить лише 11,4 мільярда гривень у 2026 році.
У 2026 році головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, соціальна сфера, медицина та економіка. Саме ці напрями отримають найбільші додаткові ресурси, що створює підґрунтя для зростання заробітних плат у державному секторі.
У яких міністерств зросте фінансування найбільше у 2026 році?
У документі, що стосується видатків та надання кредитів впродовж 2024 – 2026 років, який опинився в розпорядженні журналістів 24 Каналу, визначається розподіл ресурсів між ключовими галузями: обороною, охороною здоров’я, освітою, соціальною сферою, економікою та енергетикою.
Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності
Найбільше у грошовому вимірі зростають видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності. У 2025 році на його потреби було закладено 420,7 мільярда гривень, а у 2026 році ця сума зросте до 465,4 мільярда гривень.
Приріст становить понад 44,6 мільярда гривень, або близько 10,6%.
Фінансування загального фонду Міністерства у 2025 році становило 419,2 мільярда гривень, а у 2026-му зросте до 464,3 мільярда гривень.
Чи зросло фінансування Міністерства оборони України?
Міністерство оборони традиційно залишається найбільшим отримувачем коштів. У 2025 році його фінансування становило 1,912 трильйона гривень, а у 2026 році зросте до 1,924 трильйона гривень.
Приріст склав лише 11,4 мільярда гривень, або 0,6%. Попри невеликий відсоток, оборона все ще забирає левову частку бюджету.
Міністерство охорони здоров’я
На другому місці за абсолютним приростом Міністерство охорони здоров’я. Якщо у 2025 році фінансування становило 219,5 мільярда гривень, то у 2026 році воно збільшиться до 250,2 мільярда гривень.
Приріст становить 30,7 мільярда гривень, або 14%.
Фінансування загального фонду Міністерства охорони здоров’я підвищиться з 204,3 мільярда гривень у 2025 році до 235,0 мільярда гривень у 2026-му.
Міністерство економіки
Вражаючу динаміку демонструє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Його фінансування зросте з 23,9 мільярда гривень у 2025 році до 49,3 мільярда гривень у 2026 році, тобто більш ніж удвічі.
Приріст становить 25,4 мільярда гривень (+106,5%).
Фінансування загального фонду Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства демонструє найдинамічніше зростання: з 22,3 мільярда гривень у 2025 році до 32,4 мільярда гривень у 2026-му.
Міністерство енергетики
Міністерство енергетики також майже подвоює свої видатки: з 10,2 мільярда гривень у 2025 році до 20,0 мільярда гривень у 2026 році.
Приріст становить 9,8 мільярда гривень (+95%).
Фінансування загального фонду Міністерства енергетики збільшиться з 3,4 мільярда гривень до 5,8 мільярда гривень (+2,4 мільярда гривень, або +68%).
Яка ситуація по інших міністерствах України?
- Міністерство освіти та науки отримає у 2026 році 72,9 мільярда гривень проти 63,7 мільярда гривень у 2025 році. Це приріст на 9,1 мільярда гривень (+14,4%).
- Міністерство у справах ветеранів збільшить фінансування з 5,4 мільярда гривень у 2025 році до 8,2 мільярда гривень у 2026 році. Це приріст на 2,9 мільярда гривень (+53,0%).
- Міністерство юстиції отримає 23,9 мільярда гривень у 2026 році проти 20,5 мільярда гривень у 2025 році. Приріст – 3,4 мільярда гривень (+16,8%).
- Міністерство культури та стратегічних комунікацій зросте з 11,2 мільярда гривень у 2025 році до 15,8 мільярда гривень у 2026 році (+4,7 мільярда гривень, або +42,0%).
- Міністерство розвитку громад і територій підніметься з 41,5 мільярда гривень у 2025 році до 45,0 мільярда гривень у 2026 році (+3,5 мільярда гривень, або +8,4%).
- Міністерство цифрової трансформації отримає приріст із 8,6 мільярда гривень до 10,2 мільярда гривень (+1,6 мільярда гривень, або +18,3%).
- Міністерство молоді та спорту збільшить фінансування з 6,0 мільярда гривень до 6,7 мільярда гривень (+0,7 мільярда гривень, або +11,6%).
Важливо! У відомствах з розгалуженим штатом левова частка загального фонду припадає на фонд оплати праці. Тому зростання цього показника фактично означає збільшення видатків на заробітну плату працівників.
Які міністерства втратили у фінансуванні?
Є і міністерства, які втрачають фінансування.
- Міністерство внутрішніх справ знизить видатки з 522,5 мільярда гривень у 2025 році до 522,0 мільярда гривень у 2026 році (–0,5 мільярда гривень).
- Міністерство фінансів зменшиться з 32,5 мільярда гривень до 32,3 мільярда гривень відповідно (–0,2 мільярда гривень).
Окремі структури у 2026 році взагалі не мають передбачених видатків: це Міністерство довкілля, Міністерство аграрної політики та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Що відомо про Держбюджет України на 2026 рік: коротко про головне
Валовий внутрішній продукт України у 2026 році заплановано на рівні 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона гривень більше, ніж у попередньому році.
Видатки державного бюджету становитимуть 4,8 трильйона гривень, тобто на 415 мільярдів гривень більше, ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на рівні 2 трильйони 826 мільярдів гривень, що означає зростання на 446,8 мільярда гривень або 18,8% у порівнянні з поточним роком.
Дефіцит бюджету очікується на рівні до 18,4% від ВВП, що свідчить про високу залежність від зовнішніх джерел фінансування та міжнародної підтримки.