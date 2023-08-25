В каких странах ЕС больше всего инвестируют в крипту
Источник:Visual Capitalist
Криптовалюта в современном мире используется не только как формат оплаты в цифровой вселенной, но и в качестве инвестиций. В каких странах больше всего покупают крипту, читайте дальше.
Где больше всего интересуются цифровой валютой
Как показывает статистика, чем богаче страна ЕС, тем меньше ее жители интересуются покупкой крипты. У граждан этих государств гораздо больше интереса вызывают традиционные виды инвестиций – фонды, облигации, активы.
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Больше всего покупают криптовалюту в таких странах:
- Словения – 18%;
- Хорватия – 16%;
- Люксембург – 14%;
- Болгария – 13%;
- Кипр – 13%.
Также в десятку вошли Чехия, Австрия, Словакия, Эстония и Португалия.
Меньше всего в цифровую валюту вкладываются:
- Франция – 5%;
- Италия – 6%;
- Бельгия – 6%;
- Германия – 6%.
В Венгрии, Латвии, Румынии, Польше, Испании и Дании этот показатель не больше 8%. Также не очень популярна Крипта в Швеции, Мальте и Финляндии.
Традиционные финансовые инструменты чаще всего выбирают:
- Швеция – 60%;
- Финляндия – 42%;
- Мальта – 37%;
- Люксембург – 36%;
- Дания – 36%;
- Германия – 33%;
- Бельгия – 32%;
- Австрия – 32%;
- Италия – 31%;
- Эстония – 30%;
- Чехия – 24%.
Жители этих стран вкладывают свои средства в активы, облигации и фонды. Они выбирают привычные методы инвестирования, с осторожностью относясь к таким нововведениям как цифровая валюта.WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.