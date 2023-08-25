У яких країнах ЄС найбільше інвестують у крипту

25 серпня 2023, 16:30
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Джерело:

Visual Capitalist

Криптовалюта у сучасному світі використовується не тільки як формат оплати у цифровому всесвіті, а і у якості інвестицій. У яких країнах найбільше купують крипту, читайте далі.

Де найбільше цікавляться цифровою валютою

Як показує статистика, чим багатша країна ЄС, тим менше її жителі цікавляться покупкою крипти. У громадян цих держав набагато більше інтересу викликають традиційні види інвестицій – фонди, облігації, активи.

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Найбільше купують криптовалюту у таких країнах:

  • Словенія – 18%;
  • Хорватія – 16%;
  • Люксембург – 14%;
  • Болгарія – 13%;
  • Кіпр – 13%.

Також у цю десятку увійшли Чехія, Австрія, Словаччина, Естонія та Португалія. 

Найменше у  цифрову валюту вкладаються:

  • Франція – 5%;
  • Італія – 6%;
  • Бельгія – 6%;
  • Німеччина – 6%.

У Угорщині, Латвії, Румунії, Польщі, Іспанії та Данії цей показник не є більшим за 8%. Також не дуже популярна Крипта у Швеції, Мальті та Фінляндії.

Традиційні фінансові інструменти найчастіше обирають:

  • Швеція – 60%;
  • Фінляндія – 42%;
  • Мальта – 37%;
  • Люксембург – 36%;
  • Данія – 36%;
  • Німеччина – 33%;
  • Бельгія – 32%;
  • Австрія – 32%;
  • Італія – 31%;
  • Естонія – 30%;
  • Чехія – 24%.

Жителі цих країн вкладають свої кошти у активи, облігації та фонди. Вони обирають звичні методи інвестування, з осторогою ставлячись до таких нововведень як цифрова валюта.

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Автор: Анастасія Зорик