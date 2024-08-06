Сколько стоит растаможка авто из ЕС в 2024 году
6 августа 2024, 18:40Читати новину українською
Источник:Государственная таможенная служба
В этом году стоимость растаможки авто из ЕС не изменилась. Как и раньше, расчет акцизного налога осуществляется индивидуально.
Какова стоимость растаможки
Пошлина на авто составляет 10% от заявленной стоимости транспорта. А вот для электрокаров она нулевая.
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При этом, НДС это 20% от суммы стоимости транспортного средства, пошлины и акцизного налога.
Государственная таможенная налоговая служба осуществляет индивидуальный расчет акцизного налога по такой формуле:(ставка)*(объем двигателя в кубических сантиметрах / 1000)* (количество полных лет авто)
Ставка определяется, в соответствии с типом двигателя. Если он бензиновый:
- объем менее 3 000 сантиметров кубических – 50 евро;
- объем более 3 000 сантиметров кубических – 100 евро.
Дизельный:
- объем менее 3 500 сантиметров кубических – 75 евро;
- объем более 3 500 сантиметров кубических – 100 евро.
Пример расчетов на основе таких данных: ставка = 75 евро, объем двигателя = 1,968, количество полных лет = 10
75 * 1,968 * 10 = 1 476 евроОбратите внимание! Если автомобилю более 15 лет, при расчетах применяется коэффициент 15.