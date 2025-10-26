Несмотря на все ожидания: вырастет ли минимальная зарплата в ноябре
- В ноябре 2025 года минимальная заработная плата в Украине останется на уровне 8 000 гривен в месяц.
- После отчислений работники получают примерно 6 160 гривен "чистыми".
Последний раз минимальную зарплату в Украине повышали в апреле 2024 года, и с тех пор она осталась на уровне 8 000 гривен. Для многих граждан такая сумма маловата, поэтому они ожидают нового повышения, ведь выживать на нынешней минималке сложно.
Что будет с минимальной зарплатой в ноябре?
В ноябре 2025 года минимальная заработная плата в Украине останется на уровне 8 000 гривен в месяц или 48 гривен за час работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".
Интересно Справка о зарплате при начислении пенсии: кому она нужна в 2025 году
Хотя Кабинет Министров уже представил проект госбюджета на 2026 год, который предусматривает повышение минималки до 8 647 гривен в месяц, документ еще не принят Верховной Радой.
Сколько получают "чистыми" при минималке?
С минимальной зарплаты в 8 000 гривен сначала удерживается 400 гривен военного сбора и 1 440 гривен налога на доходы физических лиц. Это обязательные отчисления, предусмотренные законодательством.
После этих отчислений работники фактически получают примерно 6 160 гривен "чистыми".
Какая средняя зарплата в Украине?
Как сообщает Госстат, в августе средняя заработная плата в Украине снизилась на 2,2% по сравнению с июлем и составила 25 911 гривен. Это свидетельствует о незначительном уменьшении доходов украинцев в летний период.
Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (39 535 гривен), тогда как самый низкий средний доход наблюдается в Черновицкой области (8 451 гривна). Такая разница подчеркивает значительные региональные диспропорции в уровне оплаты труда в стране.