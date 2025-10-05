На размер пенсии влияет не только доход. Также весомую роль играют количество приобретенного стажа и возраст лица.

Каким будет размер пенсии при стаже 18 лет?

При официальном стаже 18 лет, уйти на пенсию можно исключительно в 65 лет, пишет 24 Канал.

Рассмотрим ситуацию, где лицо:

имело доход 10 000 гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

В таком случае, при стаже 18 лет в 65 пенсия должна была бы составить примерно – 2,2 тысячи гривен. Однако реальная выплата будет несколько иная.



Какая будет пенсия при официально подтвержденном стаже 18 лет в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Дело в том, что установленный минимум для такого пенсионера больше. Соответственно, ему "дотянут" выплату до определенного значения. Сейчас это – 3 038 гривен.

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать о пенсиях в Украине сейчас?