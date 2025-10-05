Какая пенсия будет, если проработал 18 лет
- При официальном стаже 18 лет, уйти на пенсию можно исключительно в 65 лет, а пенсия составит примерно 2,2 тысячи гривен.
- Реальная выплата пенсии будет повышена до минимума, который сейчас составляет 3 038 гривен.
На размер пенсии влияет не только доход. Также весомую роль играют количество приобретенного стажа и возраст лица.
Каким будет размер пенсии при стаже 18 лет?
При официальном стаже 18 лет, уйти на пенсию можно исключительно в 65 лет, пишет 24 Канал.
Рассмотрим ситуацию, где лицо:
- имело доход 10 000 гривен;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
В таком случае, при стаже 18 лет в 65 пенсия должна была бы составить примерно – 2,2 тысячи гривен. Однако реальная выплата будет несколько иная.
Какая будет пенсия при официально подтвержденном стаже 18 лет в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор
Дело в том, что установленный минимум для такого пенсионера больше. Соответственно, ему "дотянут" выплату до определенного значения. Сейчас это – 3 038 гривен.
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать о пенсиях в Украине сейчас?
Чтобы выйти на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. В 2026 определенные минимальные значения изменятся. В следующем году, чтобы уйти на пенсию в 60 необходимо будет иметь как минимум 33 года стажа, 63 – 23 года стажа, 65 – 15 лет стажа, сообщает ПФУ.
Пенсии украинцев увеличиваются, в частности, благодаря специальным надбавкам. В том числе – возрастной доплате. Размер этой надбавки зависит от возраста и колеблется в пределах 300 – 570 гривен.
Пенсионное удостоверение это чрезвычайно важный документ. В частности, он подтверждает право пенсионера на льготы. Именно это удостоверение необходимо показывать в транспорте для бесплатного проезда.