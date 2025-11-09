Будет ли большая пенсия, если имеешь 40 лет стажа

Размер пенсии зависит не только от стажа. Также ключевую роль имеет доход, который имел человек.

Какая будет пенсия при 40 годах стажа?

40 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.

Просчитаем какая должна быть пенсия для каждого возраста. Учтем, что доход человека на уровне 10 тысяч гривен.

Обратите внимание! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях.

При выходе на пенсию в 60 лет, при указанных условиях, можно получить примерно – 4,5 тысячи гривен.



Какая будет пенсионная выплата при зарплате 10 тысяч гривен и стаже 40 лет в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 эта сумма несколько больше. В таком случае пенсия составит уже ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при доходе 10 тысяч гривен и стаже 40 лет в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот, если выходить на пенсию в 65, пенсия будет самая большая. Она составит примерно – 5,8 тысячи гривен.



Какого размера будет пенсия при стаже 40 лет сейчас / Скриншот Пенсионный калькулятор



Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать при выходе на пенсию сейчас?