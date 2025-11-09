Будет ли большая пенсия, если имеешь 40 лет стажа
- При выходе на пенсию в 60 лет и стаже 40 лет, размер пенсии будет примерно 4,5 тысячи гривен.
- Выход на пенсию в 65 лет, в таком случае, обеспечит пенсию примерно 5,8 тысячи гривен.
Размер пенсии зависит не только от стажа. Также ключевую роль имеет доход, который имел человек.
Какая будет пенсия при 40 годах стажа?
40 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.
Читайте также Впервые признали, – экономист рассказал о потрясающих последствиях дефицита бюджета РФ
Просчитаем какая должна быть пенсия для каждого возраста. Учтем, что доход человека на уровне 10 тысяч гривен.
Обратите внимание! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях.
При выходе на пенсию в 60 лет, при указанных условиях, можно получить примерно – 4,5 тысячи гривен.
Какая будет пенсионная выплата при зарплате 10 тысяч гривен и стаже 40 лет в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 эта сумма несколько больше. В таком случае пенсия составит уже ориентировочно – 5,3 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при доходе 10 тысяч гривен и стаже 40 лет в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор
А вот, если выходить на пенсию в 65, пенсия будет самая большая. Она составит примерно – 5,8 тысячи гривен.
Какого размера будет пенсия при стаже 40 лет сейчас / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать при выходе на пенсию сейчас?
Как отмечает ПФУ, чтобы выйти на пенсию сейчас нужно иметь достаточно стажа. Минимумы зависят от возраста. Для 60 лет минимальное значение составляет – 32 года стажа в 2025. А в 63 – 22, 65 – 15 лет.
Украинские пенсионеры имеют право на различные доплаты. В частности, по возрасту. Благодаря этим надбавкам, пенсионная выплата ощутимо возрастает.