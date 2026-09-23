Минимальные пенсии по инвалидности: кому начислят более 20 тысяч гривен

Украинское государство пересмотрело финансовые гарантии для граждан, чье здоровье пострадало в результате крупнейшей техногенной катастрофы. Уже в ближайшее время эта категория людей увидит на своих банковских картах обновленные суммы.

Кому именно будут перечислять выплаты и на какие суммы можно рассчитывать

В Украине для отдельных категорий граждан предусмотрены повышенные минимальные пенсионные выплаты в случае инвалидности. В частности, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 2026 году гарантируют выплату более 20 тысяч гривен, напоминает Пенсионный фонд.

Размер такой пенсии зависит от установленной группы инвалидности. С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для ликвидаторов составляет:

для лиц с инвалидностью I группы – 20 653,55 гривны;

II группы – 16 522,84 гривны;

III группы – 12 392,13 гривны.

То есть выплата свыше 20 тысяч гривен гарантирована именно ликвидаторам с инвалидностью I группы, если соблюдены предусмотренные законодательством условия.

Важно! Эти суммы включают пенсию, надбавки, повышения, дополнительные пенсии, индексации и другие доплаты, установленные законодательством, кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Какие минимальные пенсии предусмотрены для других пострадавших

Для других лиц, получающих пенсию по инвалидности в связи с заболеванием или увечьем, связанными с Чернобыльской катастрофой, установлены другие гарантированные минимальные размеры.

В 2026 году они составляют:

I группа – 11 048,25 гривны;

II группа – 8 838,60 гривен;

III группа и дети с инвалидностью – 6 813,10 гривен.

Размер выплаты зависит от категории пострадавшего и оснований, на которых назначена пенсия.

От чего зависит размер выплаты по инвалидности

Для ликвидаторов аварии, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, закон предусматривает специальный порядок определения пенсии. В частности, для отдельных категорий ее могут рассчитывать исходя из заработной платы по специальной формуле.

Если человек обращается за пенсией в 2026 году и имеет право на ее расчет на основе заработной платы, равной пятикратному размеру минимальной зарплаты, при расчете применяется коэффициент 2,09334.

Поэтому фактический размер пенсии может быть выше установленного минимума.

Когда выплаты были пересчитаны

Как мы писали ранее, с 1 марта 2026 года пенсии были проиндексированы на 12,1%. Перерасчет распространился и на пенсионные выплаты, назначенные в соответствии с законодательством для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.