Российские СМИ сообщили о возможном запуске одного из ядерных реакторов на Чернобыльской атомной электростанции, ссылаясь на источники в минобороны России. Якобы благодаря этой мощности Украине удалось избежать блэкаута и обеспечить утраченную из-за российских обстрелов генерацию.

Какой фейк россияне распространяют о Чернобыльской АЭС?

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала опроверг возможность такого сценария.

Юрий Корольчук эксперт Института энергетических стратегий Кто-то что-то нафантазировал себе. Чернобыльская АЭС выведена из эксплуатации и не функционирует. По сути, ее даже включить невозможно.

После осенних атак на энергосистему россияне пытаются объяснить отсутствие блэкаута в Украине, распространяя информацию о запуске реактора на Чернобыльской АЭС для покрытия утраченной генерации.

Российские СМИ пишут, что вопреки ожиданиям РФ в Украине не произошел даже частичный блэкаут, а энергосистема продолжает работать.

В российском Генштабе, по данным источников, недоумевают: откуда Украина получила дополнительные 300-500 мегаватт электрогенерации? Импортировать такую мощность извне невозможно – пропускную способность трансграничных сетей и так используют на пределе,

– говорилось в сообщении россиян.

Как россияне атаковали Чернобыльскую АЭС?

В начале октября россияне вызывали блэкаут на Чернобыльской АЭС, обстреляв энергетический объект в Славутиче Киевской области. Он обеспечивал работу части остановленной электростанции.

Тогда обесточиванию подвергся новый безопасный конфайнмент, который накрывает разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Он ограничивает распространение радиоактивных веществ в окружающую среду.

В Славутиче и на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация. Блэкаут продолжался более трех часов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне целенаправленно поразили энергообъект в Славутиче, зная о последствиях для ЧАЭС.

В феврале российский дрон попал в укрытие на Чернобыльской АЭС, нанеся ему существенные повреждения.

Какие последствия российских ударов по энергетике Украины?