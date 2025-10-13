Украина "запустила" реактор на Чернобыльской АЭС: россияне распространили новый фейк
- Российские СМИ распространили фейк о якобы запуске реактора на Чернобыльской АЭС для покрытия потерянной генерации в Украине, что опроверг энергетический эксперт Юрий Корольчук.
- В октябре россияне несколько раз ударили по энергетической инфраструктуре Украины, вызвав обесточивание в нескольких областях и аварийные отключения электроэнергии.
Российские СМИ сообщили о возможном запуске одного из ядерных реакторов на Чернобыльской атомной электростанции, ссылаясь на источники в минобороны России. Якобы благодаря этой мощности Украине удалось избежать блэкаута и обеспечить утраченную из-за российских обстрелов генерацию.
Какой фейк россияне распространяют о Чернобыльской АЭС?
Эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала опроверг возможность такого сценария.
Смотрите также Чернобыльская АЭС – в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче
Кто-то что-то нафантазировал себе. Чернобыльская АЭС выведена из эксплуатации и не функционирует. По сути, ее даже включить невозможно.
После осенних атак на энергосистему россияне пытаются объяснить отсутствие блэкаута в Украине, распространяя информацию о запуске реактора на Чернобыльской АЭС для покрытия утраченной генерации.
Российские СМИ пишут, что вопреки ожиданиям РФ в Украине не произошел даже частичный блэкаут, а энергосистема продолжает работать.
В российском Генштабе, по данным источников, недоумевают: откуда Украина получила дополнительные 300-500 мегаватт электрогенерации? Импортировать такую мощность извне невозможно – пропускную способность трансграничных сетей и так используют на пределе,
– говорилось в сообщении россиян.
Как россияне атаковали Чернобыльскую АЭС?
В начале октября россияне вызывали блэкаут на Чернобыльской АЭС, обстреляв энергетический объект в Славутиче Киевской области. Он обеспечивал работу части остановленной электростанции.
Тогда обесточиванию подвергся новый безопасный конфайнмент, который накрывает разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Он ограничивает распространение радиоактивных веществ в окружающую среду.
- В Славутиче и на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация. Блэкаут продолжался более трех часов.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне целенаправленно поразили энергообъект в Славутиче, зная о последствиях для ЧАЭС.
- В феврале российский дрон попал в укрытие на Чернобыльской АЭС, нанеся ему существенные повреждения.
Какие последствия российских ударов по энергетике Украины?
- В ночь на 12 октября россияне нанесли удары по энергетическим и газотранспортным объектам Украины. В результате атаки повреждения получила инфраструктура в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.
- Жители Донецкой области остались без электроэнергии из-за обстрелов. Аварийные отключения охватили Белгород-Днестровский в Одесской области.
- Утром аварийные отключения электроэнергии вводили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.
- В Черниговской области введены почасовые отключения света из-за последствий нескольких обстрелов.