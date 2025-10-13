Російські ЗМІ повідомили про можливий запуск одного з ядерних реакторів на Чорнобильській атомній електростанції, посилаючись на джерела в міноборони Росії. Нібито завдяки цій потужності Україні вдалося уникнути блекауту й забезпечити втрачену через російські обстріли генерацію.

Який фейк росіяни поширюють про Чорнобильську АЕС?

Експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу спростував можливість такого сценарію.

Юрій Корольчук експерт Інституту енергетичних стратегій Хтось щось нафантазував собі. Чорнобильська АЕС виведена з експлуатації й не функціонує. По суті, її навіть увімкнути неможливо.

Після осінніх атак на енергосистему росіяни намагаються пояснити відсутність блекауту в Україні, поширюючи інформацію про запуск реактора на Чорнобильській АЕС для покриття втраченої генерації.

Російські ЗМІ пишуть, що всупереч очікуванням РФ в Україні не стався навіть частковий блекаут, а енергосистема продовжує працювати.

У російському Генштабі, за даними джерел, дивуються: звідки Україна отримала додаткові 300-500 мегаватів електрогенерації? Імпортувати таку потужність ззовні неможливо – пропускну спроможність транскордонних мереж і так використовують на межі,

– йшлося в повідомленні росіян.

Як росіяни атакували Чорнобильську АЕС?

На початку жовтні росіяни спричиняли блекаут на Чорнобильській АЕС, обстрілявши енергетичний об'єкт у Славутичі на Київщині. Він забезпечував роботу частини зупиненої електростанції.

Тоді знеструмлення зазнав новий безпечний конфайнмент, який накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС. Він обмежує поширення радіоактивних речовин у довкілля.

У Славутичі та на об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Блекаут тривав понад три години.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано уразили енергооб’єкт у Славутичі, знаючи про наслідки для ЧАЕС.

У лютому російський дрон влучив в укриття на Чорнобильській АЕС, завдавши йому суттєвих пошкоджень.

Які наслідки російських ударів по енергетиці України?