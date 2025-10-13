Укр Рус
Економіка Новини економіки Україна "запустила" реактор на Чорнобильській АЕС: росіяни поширили новий фейк
13 жовтня, 18:18
3

Україна "запустила" реактор на Чорнобильській АЕС: росіяни поширили новий фейк

Яніна Мурдза
Основні тези
  • Російські ЗМІ поширили фейк про нібито запуск реактора на Чорнобильській АЕС для покриття втраченої генерації в Україні, що спростував енергетичний експерт Юрій Корольчук.
  • У жовтні росіяни кілька разів ударили по енергетичній інфраструктурі України, спричинивши знеструмлення в кількох областях та аварійні відключення електроенергії.

Російські ЗМІ повідомили про можливий запуск одного з ядерних реакторів на Чорнобильській атомній електростанції, посилаючись на джерела в міноборони Росії. Нібито завдяки цій потужності Україні вдалося уникнути блекауту й забезпечити втрачену через російські обстріли генерацію.

Який фейк росіяни поширюють про Чорнобильську АЕС?

Експерт з енергетики Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу спростував можливість такого сценарію.

Юрій Корольчук

експерт Інституту енергетичних стратегій

Хтось щось нафантазував собі. Чорнобильська АЕС виведена з експлуатації й не функціонує. По суті, її навіть увімкнути неможливо.

Після осінніх атак на енергосистему росіяни намагаються пояснити відсутність блекауту в Україні, поширюючи інформацію про запуск реактора на Чорнобильській АЕС для покриття втраченої генерації. 

Російські ЗМІ пишуть, що всупереч очікуванням РФ в Україні не стався навіть частковий блекаут, а енергосистема продовжує працювати.

У російському Генштабі, за даними джерел, дивуються: звідки Україна отримала додаткові 300-500 мегаватів електрогенерації? Імпортувати таку потужність ззовні неможливо – пропускну спроможність транскордонних мереж і так використовують на межі,
– йшлося в повідомленні росіян.

Як росіяни атакували Чорнобильську АЕС?

На початку жовтні росіяни спричиняли блекаут на Чорнобильській АЕС, обстрілявши енергетичний об'єкт у Славутичі на Київщині. Він забезпечував роботу частини зупиненої електростанції. 

Тоді знеструмлення зазнав новий безпечний конфайнмент, який накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС. Він обмежує поширення радіоактивних речовин у довкілля.

  • У Славутичі та на об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Блекаут тривав понад три години.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано уразили енергооб’єкт у Славутичі, знаючи про наслідки для ЧАЕС.
  • У лютому російський дрон влучив в укриття на Чорнобильській АЕС, завдавши йому суттєвих пошкоджень.

Які наслідки російських ударів по енергетиці України?

  • У ніч на 12 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних і газотранспортних об'єктах України. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала інфраструктура в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях.
  • Жителі Донеччини залишилися без електроенергії через обстріли. Аварійні відключення охопили Білгород-Дністровський на Одещині.
  • Уранці аварійні відключення електроенергії вводили в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.
  • У Чернігівській області запроваджені погодинні відключення світла через наслідки кількох обстрілів.
     