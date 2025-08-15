В июне реальный ВВП вырос, а в июле резко упал. Это связывают с проблемами в сельском хозяйстве.

Какой показатель ВВП Украины?

Оценку роста ВВП во втором квартале повысили с 1,6% до 1,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт экономических исследований и политических консультаций.

Смотрите также Что будет с инфляцией, ВВП и зарплатами: два прогноза для Украины на следующие 3 года

В первом квартале, по данным Государственной службы статистики, оно составляло 0,9%.

Инфографика ИЭД по вкладам в реальный ВВП / скриншот 24 Канала

Почему упал ВВП?

По оценке ИЭИ реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве в июле снизилась на 26%. Это отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности по сравнению с июлем 2024 года.

Перерабатывающая промышленность была поддержана высоким внутренним спросом и оборонными заказами, также восстанавливалось добычи строительных материалов. Темпы роста торговли остались близкими к июньскому уровню – по оценкам, 2,6% в июле.

Реальная ВДС в транспорте снизилась почти на 9% в июле из-за падения объемов железнодорожных перевозок и отсутствия транзита газа из России в ЕС. "Укрзализныця" перевозит меньше зерновых, поскольку исчерпались их запасы, накопленные в 2021 и 2022 годах.

В целом, по оценке ИЭД реальный ВВП сократился на 1% в июле после роста на 1,5% в июне.

Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогнозирует рост ВВП в 2025 году. Согласно прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит не менее 3%. В частности Украине важно провести эффективность реализации всех программ поддержки.