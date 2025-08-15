Впервые в 2025 году ВВП Украины упал на 1%: в чем причина
- В июле реальный ВВП Украины сократился на 1% после роста на 1,5% в июне, из-за проблем в сельском хозяйстве.
- Реальная валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве снизилась на 26%, что отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности.
В июне реальный ВВП вырос, а в июле резко упал. Это связывают с проблемами в сельском хозяйстве.
Какой показатель ВВП Украины?
Оценку роста ВВП во втором квартале повысили с 1,6% до 1,7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт экономических исследований и политических консультаций.
Смотрите также Что будет с инфляцией, ВВП и зарплатами: два прогноза для Украины на следующие 3 года
В первом квартале, по данным Государственной службы статистики, оно составляло 0,9%.
Инфографика ИЭД по вкладам в реальный ВВП / скриншот 24 Канала
Почему упал ВВП?
По оценке ИЭИ реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве в июле снизилась на 26%. Это отражает сокращение сбора урожая и уменьшение урожайности по сравнению с июлем 2024 года.
Перерабатывающая промышленность была поддержана высоким внутренним спросом и оборонными заказами, также восстанавливалось добычи строительных материалов. Темпы роста торговли остались близкими к июньскому уровню – по оценкам, 2,6% в июле.
Реальная ВДС в транспорте снизилась почти на 9% в июле из-за падения объемов железнодорожных перевозок и отсутствия транзита газа из России в ЕС. "Укрзализныця" перевозит меньше зерновых, поскольку исчерпались их запасы, накопленные в 2021 и 2022 годах.
В целом, по оценке ИЭД реальный ВВП сократился на 1% в июле после роста на 1,5% в июне.
Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко прогнозирует рост ВВП в 2025 году. Согласно прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит не менее 3%. В частности Украине важно провести эффективность реализации всех программ поддержки.