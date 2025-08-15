У червні реальний ВВП зріс, а у липні різко впав. Це пов’язують з проблемами в сільському господарстві.

Який показник ВВП України?

Оцінку зростання ВВП у другому кварталі підвищили з 1,6% до 1,7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

У першому кварталі, за даними Державної служби статистики, воно становило 0,9%.

Інфографіка ІЕД щодо внесків до реального ВВП / скриншот 24 Каналу

Чому впав ВВП?

За оцінкою ІЕД реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві в липні знизилася на 26%. Це відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності у порівнянні з липнем 2024 року.

Переробна промисловість була підтримана вищим внутрішнім попитом та оборонними замовленнями, також відновлювалось видобування будівельних матеріалів. Темпи зростання торгівлі залишилися близькими до червневого рівня – за оцінками, 2,6% у липні.

Реальна ВДВ у транспорті знизилася майже на 9% у липні через падіння обсягів залізничних перевезень та відсутність транзиту газу з Росії до ЄС. "Укрзалізниця" перевозить менше зернових, оскільки вичерпались їх запаси, накопичені у 2021 та 2022 роках.

В цілому, за оцінкою ІЕД реальний ВВП скоротився на 1% в липні після зростання на 1,5% в червні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко прогнозує зростання ВВП у 2025 році. Згідно з прогнозами, зростання ВВП у 2025 році складе не менше 3%. Зокрема Україні важливо провести ефективність реалізації всіх програм підтримки.