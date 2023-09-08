Регулируемая криптовалюта: МВФ и РФС порекомендовали, как управлять активами

Совет по финансовой стабильности (РФС) и МВФ опубликовали общие рекомендации по регулированию рынка криптовалюты. Целью является смягчение рисков.

Рекомендации по стабилизации крипторинка

Целью инициативы является объединить стандарты и разные позиции для смягчения рисков, вытекающих из связанной с криптовалютами деятельности. Речь идет о рисках в случае волатильности стейблкойнов.

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Также авторы напомнили, что DeFi-протоколы существенно не отличаются от TradFi. Эти платформы способны усилить следующие риски:

несоответствие ликвидности и сроков погашения;

операционная хрупкость;

взаимосвязанность и чрезмерный леверидж

Заявления о децентрализации часто не выдерживают критики. Сейчас DeFi может демонстрировать неясные, непрозрачные, непроверенные структуры управления, легко поддающиеся манипулированию, которые могут подвергать пользователей рискам,

– указано в документе.

МВФ предусматривает регуляцию, а не запрещение сектора криптоактивов. Рекомендации направлены на:

наращивание институционального потенциала вне юрисдикций G20;

усиление глобальной координации, сотрудничества и обмена информацией;

устранение пробелов в данных, необходимых для понимания экосистемы быстро меняющейся криптовалют.

Кандидат в президенты США хочет зарплату в крипте

Кандидат от Республиканской партии и мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил, что хочет получать зарплату в биткойнах, в случае своего избрания на пост президента США.

Я делаю это сейчас в должности мэра Майами и не вижу причин, почему бы мне не делать это в должности президента,

– сказал он.

Также он пообещал содействовать крипторинку и не поддерживать CBDC (цифровые валюты центробанков), считает, что это угроза для конфиденциальности и свободы граждан.