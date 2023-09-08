Регульована криптовалюта: МВФ та РФС порекомендували, як керувати активами

Рада з фінансової стабільності (РФС) та МВФ опублікували спільні рекомендації щодо регулювання ринку криптовалюти. Метою є пом'якшення ризиків.

Рекомендації щодо стабілізації крипторинку

Метою ініціативи є об'єднати стандарти і різні позиції для пом'якшення ризиків, що випливають із пов'язаної з криптовалютами діяльності. Мовиться про ризики у разі волатильності стейблкойнів.

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Також автори нагадали, що DeFi-протоколи не відрізняються суттєво від TradFi. Ці платформи здатні посилити наступні ризики:

невідповідність ліквідності та термінів погашення;

операційна крихкість;

взаємопов'язаність та надмірний леверидж.

Заяви про децентралізацію часто не витримують критики. Зараз DeFi може демонструвати неясні, непрозорі, неперевірені структури управління, що легко піддаються маніпулюванню, які можуть наражати користувачів на ризики,

– зазначено у документі.

МВФ передбачає регуляцію, а не заборону сектору криптоактивів. Рекомендації спрямовані на:

нарощування інституційного потенціалу за межами юрисдикцій G20;

посилення глобальної координації, співробітництва та обміну інформацією;

усунення прогалин у даних, необхідних для розуміння екосистеми криптовалют, яка швидко змінюється.

Кандидат у президенти США хоче зарплату у крипті

Кандидат від Республіканської партії та мер Маямі Френсіс Суарес заявив, що хоче отримувати зарплату у біткойнах, у разі свого обрання на пост президента США.

Я роблю це зараз на посаді мера Маямі й не бачу причин, чому б мені не робити це на посаді президента,

– сказав він.

Також він пообіцяв сприяти крипторинку й не підтримувати CBDC (цифрові валюти центробанків), адже вважає, що це загроза для приватності та свободи громадян.