Лучшие экономики мира: кто обогнал США и возглавил глобальный рейтинг

Глобальный экономический ландшафт претерпевает серьезные изменения, и размер страны больше не гарантирует ей финансового лидерства. Аналитики обновили престижный мировой рейтинг, который наглядно демонстрирует, в каких странах условия для ведения бизнеса наиболее благоприятны.

Кто возглавил мировой рейтинг и потеснил гигантов

Глобальный экономический ландшафт претерпевает серьезные изменения, при которых размер страны больше не гарантирует ей финансового лидерства, что свидетельствует о данных портала Visualcapitalist. Аналитики обновили престижный мировой рейтинг, который наглядно демонстрирует, в каких странах условия для ведения бизнеса являются наиболее благоприятными.

В 2026 году первое место в мировом рейтинге конкурентоспособности IMD World Competitiveness Ranking занял Сингапур, набрав максимальные 100 баллов. Второе и третье места заняли Гонконг с результатом 95,6 балла и Швейцария с 95,3 балла.

На четвертой позиции уверенно закрепился Тайвань, а далее в списке идут Дания, Ирландия и Объединенные Арабские Эмираты, набравшие по 94,1 балла. Интересно, что в этом году в престижный список впервые вошел Вьетнам, расширив географию исследования до 70 экономик мира.

Сингапур стал единственным государством, вошедшим в пятерку лучших по всем ключевым факторам оценки. Главной движущей силой такого успеха стало беспрецедентное улучшение показателя эффективности бизнеса, что позволило азиатской стране вернуть лидерство и опередить Швейцарию.

В то же время рейтинг наглядно демонстрирует, что масштабы ВВП не тождественны реальной конкурентоспособности. Например, Соединенные Штаты Америки остаются крупнейшей экономикой планеты, но в списке IMD за 2026 год они занимают лишь десятое место.

Как именно аналитики оценивают успешность стран

Методология исследования охватывает 341 критерий, которые подробно анализируют экономические показатели, эффективность правительства и бизнеса, а также состояние инфраструктуры. Две трети итогового результата основаны на объективных фактических данных, а остальная часть – на опросах руководителей больших компаний.

В центре внимания экспертов находятся условия, в которых вынуждены работать предприниматели. Решающее значение имеют качество государственных институтов, доступность квалифицированных кадров и предсказуемость правил игры на рынке.

Традиционно европейские и азиатские рынки доминируют в подобных исследованиях, занимая девять из десяти первых позиций. В отчете за 2026 год аналитики особо подчеркивают критическую роль институционального доверия и верховенства права в условиях современной геополитической неопределенности.

Именно прозрачные правила, надежно защищенные контракты и эффективная работа государственного аппарата позволяют бизнесу планировать долгосрочные инвестиции. Поэтому лидерами становятся как небольшие, но максимально эффективные государства вроде Сингапура, так и большие рынки с развитой бизнес-средой.