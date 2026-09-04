Хто очолив світовий рейтинг та посунув гігантів

Глобальний економічний ландшафт зазнає серйозних змін, де розмір країни більше не гарантує їй фінансового лідерства, про що свідчать дані порталу Visualcapitalist. Аналітики оновили престижний світовий рейтинг, який наочно демонструє, чиї умови для ведення бізнесу є найсприятливішими.

У 2026 році перше місце у світовому рейтингу конкурентоспроможності IMD World Competitiveness Ranking здобув Сінгапур, отримавши максимальні 100 балів. Другу та третю сходинки посіли Гонконг із результатом 95,6 бала і Швейцарія з 95,3 бала.

На четвертій позиції впевнено закріпився Тайвань, а далі у списку йдуть Данія, Ірландія та Об'єднані Арабські Емірати, які здобули по 94,1 бала. Цікаво, що цьогоріч до престижного списку вперше приєднався В'єтнам, розширивши географію дослідження до 70 економік світу.

Сінгапур став єдиною державою, яка увійшла до п'ятірки найкращих за всіма ключовими факторами оцінки. Головним рушієм такого успіху стало безпрецедентне покращення показника ефективності бізнесу, що дозволило азійській країні повернути лідерство та випередити Швейцарію.

Водночас рейтинг яскраво демонструє, що масштаби ВВП не є тотожними реальній конкурентоспроможності. Наприклад, Сполучені Штати Америки залишаються найбільшою економікою планети, але у списку IMD за 2026 рік вони посідають лише десяте місце.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як саме аналітики оцінюють успішність країн

Методологія дослідження охоплює 341 критерій, які детально аналізують економічні показники, ефективність уряду та бізнесу, а також стан інфраструктури. Дві третини підсумкового результату базуються на жорстких фактичних даних, а решта – на опитуваннях керівників великих компаній.

У центрі уваги експертів перебувають умови, в яких змушені працювати підприємці. Вирішальне значення мають якість державних інституцій, доступність кваліфікованих кадрів та передбачуваність правил гри на ринку.

Традиційно європейські та азійські ринки домінують у подібних дослідженнях, займаючи дев'ять із десяти перших позицій. У звіті за 2026 рік аналітики особливо наголошують на критичній ролі інституційної довіри та верховенства права в умовах сучасної геополітичної невизначеності.

Саме прозорі правила, надійно захищені контракти та ефективна робота державного апарату дозволяють бізнесу планувати довгострокові інвестиції. Тому лідерами стають як невеликі, але максимально ефективні держави на кшталт Сінгапуру, так і великі ринки з розвиненим бізнес-середовищем.