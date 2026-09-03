Несмотря на удары со стороны России: Укрзализныця перевезла рекордное количество пассажиров

Враг продолжает методично наносить удары по критически важной инфраструктуре, пытаясь парализовать движение внутри страны. Однако отечественная железная дорога не только выдержала это давление, но и продемонстрировала неожиданный результат по итогам летнего сезона.

Какие результаты продемонстрировала железная дорога летом

Враг продолжает методично наносить удары по критически важной инфраструктуре, пытаясь парализовать движение внутри страны, сообщили в Укрзализныце. Однако отечественная железная дорога не только выдержала это давление, но и продемонстрировала неожиданный результат по итогам летнего сезона.

За три летних месяца 2026 года услугами Укрзализныци воспользовались более 8,14 миллиона пассажиров. Это самый высокий показатель за последние годы, что официально сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта. Среди тех, кто выбрал поезда для путешествий, было 628,4 тысячи детей, 90 тысяч военнослужащих и 22 тысячи людей с инвалидностью, в том числе ветеранов.

Нынешний сезон отпусков и перевозок стал настоящим испытанием на прочность, ведь Россия целенаправленно пытается разрушить логистику внутри нашего государства. "Железнодорожники продолжают оптимизировать работу с учетом ситуации с безопасностью, оперативно менять логистику и максимально использовать имеющийся подвижной состав", – отмечают в транспортной компании.

Какова была динамика перевозок в предыдущие годы

Стоит напомнить, что пассажиропоток в Украине демонстрирует стабильный рост уже третий год подряд, несмотря на полномасштабную войну. Если летом 2024 года на поездах проехали 7,94 миллиона человек, то в 2025 году эта цифра достигла уже 8,07 миллиона пассажиров. Враг методично наносит удары по инфраструктуре, но железная дорога продолжает выполнять функцию главной транспортной артерии страны.

В осенний сезон "Укрзализныця" вступает с полностью обновленным расписанием движения. Он разработан с учетом текущих рисков безопасности и максимально адаптирован к актуальным потребностям украинцев, поэтому пассажирам следует внимательно проверять расписание в приложении перед планированием поездок и покупкой билетов.

Ранее мы писали, что 2 сентября российский дрон нанес удар вблизи пассажирского поезда "Одесса – Днепр". Благодаря оперативной работе мониторинговой команды всех пассажиров и железнодорожников успели эвакуировать до момента удара.