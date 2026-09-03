Які результати показала залізниця влітку

Ворог продовжує методично цілити по критичній інфраструктурі, намагаючись паралізувати рух всередині країни, повідомили в Укрзалізниці. Проте вітчизняна залізниця не лише витримала цей тиск, а й продемонструвала несподіваний результат за підсумками літнього сезону.

За три літні місяці 2026 року послугами Укрзалізниці скористалися понад 8,14 мільйона пасажирів. Це найвищий показник за останні роки, про що офіційно звітує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту. Серед тих, хто обрав потяги для подорожей, було 628,4 тисячі дітей, 90 тисяч військовослужбовців та 22 тисячі людей з інвалідністю, зокрема ветеранів.

Цьогорічний сезон відпусток та перевезень став справжнім випробуванням на міцність, адже Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати логістику всередині нашої держави. "Залізничники продовжують оптимізовувати роботу відповідно до безпекової ситуації, оперативно змінювати логістику та максимально використовувати наявний рухомий склад", - наголошують у транспортній компанії.

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Варто нагадати, що пасажиропотік в Україні демонструє стабільне зростання вже третій рік поспіль попри повномасштабну війну. Якщо влітку 2024 року поїздами проїхали 7,94 мільйона людей, то у 2025 році ця цифра сягнула вже 8,07 мільйона пасажирів. Ворог методично б'є по інфраструктурі, але залізниця продовжує виконувати функцію головної транспортної артерії країни.

В осінній сезон "Укрзалізниця" входить з повністю оновленим графіком руху. Він розроблений з урахуванням поточних безпекових ризиків та максимально адаптований до актуальних потреб українців, тож пасажирам варто уважно перевіряти розклад у застосунку перед плануванням поїздок та купівлею квитків.

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Раніше ми писали, що російський дрон 2 вересня вдарив поблизу пасажирського поїзда Одеса – Дніпро. Завдяки оперативній роботі моніторингової команди всіх пасажирів та залізничників встигли евакуювати до моменту удару.