Про це повідомляє Укрзалізниця.

Що відомо про атаку?

Російські війська атакували пасажирський поїзд №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно виявила загрозу та ухвалила рішення про евакуацію. Пасажирів, а також поїзну й локомотивну бригади вивели на безпечну відстань ще до моменту удару.

Тому у момент влучання всі люди перебували в безпеці. Удар на себе прийняв локомотив, що допомогло захистити людей, які перебували у складі поїзда.

Після атаки для пасажирів організували подальше перевезення автобусами. Вони вже прямують до місця призначення.

В Укрзалізниці подякували працівникам, які забезпечили оперативну та злагоджену евакуацію, а також Дніпропетровській обласній військовій адміністрації за допомогу.

Внаслідок атаки залізнична інфраструктура та рух поїздів можуть зазнати змін, тому пасажирам радять стежити за актуальними повідомленнями перевізника.

Нагадаємо, увечері 2 вересня ворог атакував Вінницю ударними безпілотниками. Повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили о 18:46, а вже о 19:02 Повітряні сили повідомили про рух реактивного БпЛА над містом.

Близько 19:08 у Вінниці пролунали вибухи. Міський голова Сергій Моргунов закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Він також наголосив на важливості не поширювати фото та відео, які можуть розкривати місця вибухів або роботу Сил оборони.

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок атаки, ймовірно, впали уламки російського БпЛА. Станом на 19:28 відомо про двох поранених, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місце події вже вирушили відповідні служби, а інформація про наслідки атаки уточнюється.