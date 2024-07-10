Нужно ли платить за роды в Украине: государственные гарантии
Источник:МИНЗДРАВ
С начала года уже 107,5 тысяч женщин обратились за медицинской помощью во время родов по Программе медицинских гарантий. Программа предоставляет роженицам дополнительные возможности при рождении ребенка.
Какие гарантии имеют роженицы
Беременная имеет право свободно выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.
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Это более 300 заведений по всей стране. Оплачивать услуги медицинской помощи при родах не нужно.Заметьте! Все необходимое – лекарства, медицинские изделия и все необходимые манипуляции – входит в бесплатный пакет услуг.
Но важно отметить, что роженица может выбирать роддом, а не конкретного врача для родов.
Беременная может самостоятельно обратиться к врачу акушеру-гинекологу, и для этого не нужно направление.
Нужно ли платить за роды
Среди услуг, которые предоставляются беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть такие:
- медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
- партнерские роды;
- ведение неосложненных и осложненных родов;
- проведение ургентного или планового кесарева сечения;
- мониторинг состояния роженицы и плода;
- снижение ощущения боли – эпидуральная анальгезия и другие методы;
- анестезиологическое обеспечение;
- лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
- консультирование врачами других специальностей;
- проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
- пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
- прививки для младенца;
- консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
- оказание психологической поддержки;
- питание в условиях стационара и тому подобное.