Нужно ли платить за роды в Украине: государственные гарантии

С начала года уже 107,5 тысяч женщин обратились за медицинской помощью во время родов по Программе медицинских гарантий. Программа предоставляет роженицам дополнительные возможности при рождении ребенка.

Какие гарантии имеют роженицы

Беременная имеет право свободно выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.

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Это более 300 заведений по всей стране. Оплачивать услуги медицинской помощи при родах не нужно.

Все необходимое – лекарства, медицинские изделия и все необходимые манипуляции – входит в бесплатный пакет услуг.

Но важно отметить, что роженица может выбирать роддом, а не конкретного врача для родов.

Беременная может самостоятельно обратиться к врачу акушеру-гинекологу, и для этого не нужно направление.

Нужно ли платить за роды

Среди услуг, которые предоставляются беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть такие: