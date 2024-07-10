Чи потрібно платити за пологи в Україні: державні гарантії

З початку року вже 107,5 тисяч жінок звернулися за медичною допомогою під час пологів за Програмою медичних гарантій. Програма надає породілям додаткові можливості при народженні дитини.

Які гарантії мають породілі

Вагітна має право вільно обирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.

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Це понад 300 закладів по всій країні. Оплачувати послуги медичної допомоги при пологах не потрібно.

Все необхідне – ліки, медичні вироби та всі необхідні маніпуляції – входить у безкоштовний пакет послуг.

Але важливо зазначити, що породілля може обирати пологовий будинок, а не конкретного лікаря для пологів.

Вагітна може самостійно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, і для цього не потрібно направлення.

Чи потрібно платити за пологи

Серед послуг, які надаються вагітній безкоштовно за Програмою медичних гарантій, є такі: