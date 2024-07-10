Чи потрібно платити за пологи в Україні: державні гарантії
Джерело:МОЗ
З початку року вже 107,5 тисяч жінок звернулися за медичною допомогою під час пологів за Програмою медичних гарантій. Програма надає породілям додаткові можливості при народженні дитини.
Які гарантії мають породілі
Вагітна має право вільно обирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.
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Це понад 300 закладів по всій країні. Оплачувати послуги медичної допомоги при пологах не потрібно.Зауважте! Все необхідне – ліки, медичні вироби та всі необхідні маніпуляції – входить у безкоштовний пакет послуг.
Але важливо зазначити, що породілля може обирати пологовий будинок, а не конкретного лікаря для пологів.
Вагітна може самостійно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, і для цього не потрібно направлення.
Чи потрібно платити за пологи
Серед послуг, які надаються вагітній безкоштовно за Програмою медичних гарантій, є такі:
- медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
- партнерські пологи;
- ведення неускладнених та ускладнених пологів;
- проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
- моніторинг стану роділлі й плода;
- зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;
- анестезіологічне забезпечення;
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
- консультування лікарями інших спеціальностей;
- проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
- пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
- щеплення для немовляти;
- консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
- надання психологічної підтримки;
- харчування в умовах стаціонару тощо.