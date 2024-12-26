Уменьшение в два раза: в России упали цены на сжиженный нефтяной газ

В декабре внутренние цены на сжиженный нефтяной газ (СПГ) в России снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Причиной тому является избыток топлива, чей экспорт был ограничен европейскими санкциями.

Что происходит с ценами на российский СПГ

Санкции Европейского Союза против российского СПГ вступили в силу 20 декабря, сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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В издании пишут, что ограничения были предложены в прошлом году Польшей. Именно эта страна является одним из крупнейших импортеров сжиженного нефтяного газа из России.

СНГ, или пропан и бутан, в основном используется как топливо для автомобилей, для обогрева и производства других нефтехимических продуктов,

– напомнили в Reuters.

Таким образом резкий рост поставок СНГ на внутренний рынок привел к обвалу оптовых цен в России. Так они увеличились до около 14 000 рублей (140 долларов) за метрическую тонну в декабре с 28 000 рублей в конце ноября. Об этом говорится в расчетах Reuters, основанными на данных источников торговли и местной товарной биржи.

В то же время экспорт является более выгодным. Поэтому Россия могла бы зарабатывать до 230 долларов за тонну поставок в Польшу. Но некоторые виды российского сжиженного нефтяного газа все еще допускаются к экспорту. Однако они составляют примерно пятую часть всего СПГ, который Россия ранее экспортировала.

По данным отраслевых источников, в последние месяцы Россия увеличила экспорт СПГ в такие страны:

Китай;

Монголию;

Армению;

Грузию;

Азербайджан.

В частности трейдеры считают, что экспорт в Китай имеет потенциал для дальнейшего роста.

Россия также экспортирует СПГ в Афганистан, хотя участники рынка отмечают, что поставки ограничиваются проблемами с платежами,

– отмечает издание.

Заметьте! Один из трейдеров сказал, что они были бы готовы поставлять сжиженный нефтяной газ туда, но афганские партнеры готовы платить только наличными. Поэтому могут возникнуть дополнительные вопросы и проблемы при ее возвращении в Россию.