Зменшення у два рази: у Росії впали ціни на зріджений нафтовий газ

У грудні внутрішні ціни на зріджений нафтовий газ (ЗНГ) у Росії знизилися вдвічі порівняно з попереднім місяцем. Причиною тому є надлишок палива, чий експорт було обмежено європейськими санкціями.

Що відбувається з цінами на російський ЗНГ

Санкції Європейського Союзу проти російського ЗНГ набрали чинності 20 грудня, повідомляє 24 канал з посиланням на Reuters.

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У виданні пишуть, що обмеження були запропоновані торік Польщею. Саме ця країна є одним із найбільших імпортерів зрідженого нафтового газу з Росії.

ЗНГ, або пропан і бутан, здебільшого використовується як паливо для автомобілів, для обігріву та виробництва інших нафтохімічних продуктів,

– нагадали у Reuters.

Таким чином різке зростання постачань ЗНГ на внутрішній ринок призвело до обвалу оптових цін у Росії. Так вони збільшились до близько 14 000 рублів (140 доларів) за метричну тонну у грудні з 28 000 рублів наприкінці листопада. Про це йдеться у розрахунках Reuters, заснованими на даних джерел торгівлі та місцевої товарної біржі.

Водночас експорт є більш вигідним. Тому Росія могла б заробляти до 230 доларів за тонну постачань до Польщі. Але деякі види російського зрідженого нафтового газу все ще допускаються до експорту. Однак вони становлять приблизно п’яту частину всього ЗНГ, який Росія раніше експортувала.

За даними галузевих джерел, останніми місяцями Росія збільшила експорт ЗНГ до таких країн:

Китаю;

Монголії;

Вірменії;

Грузії;

Азербайджану.

Зокрема трейдери вважають, що експорт до Китаю має потенціал для подальшого зростання.

Росія також експортує ЗНГ до Афганістану, хоча учасники ринку зазначають, що постачання обмежуються проблемами з платежами,

– зазначає видання.

Зауважте! Один із трейдерів сказав, що вони були б готові постачати зріджений нафтовий газ туди, але афганські партнери готові платити лише готівкою. Тому можуть виникнути додаткові питання та проблеми під час її повернення до Росії.