В ночь на 5 октября россияне нанесли удары по объектам, обеспечивающим газ для потребителей в зимний период. Известно, что на местах разрушений уже работают специалисты "Нафтогаза".

Какие объекты атаковала Россия 5 октября?

Как сообщил глава "Нафтогаз" Сергей Корецкий, сегодня, 5 октября, была осуществлена комбинированная атака на газовую инфраструктуру Украины, передает 24 Канал.

Как добавляет Корецкий, атакованы именно гражданские объекты, работающие во время отопительного сезона.

Сергей Корецкий Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Никакого военного значения атакованные объекты не несут. Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно – лишить украинцев газа, тепла и света.

Известно, что повреждения этой ночью получило газовое хранилище на Львовщине, где возник пожар, сообщает Офис генерального прокурора. Там добавили, что, кроме энергетических объектов, было зафиксировано попадание в промышленные объекты Львовщины.

Поэтому, повреждены гаражи, станцию технического обслуживания, складские помещения, индустриальный парк Sparrow и объекты энергетической инфраструктуры.

Куда раньше целилась Россия по объектам "Нафтогаза"?