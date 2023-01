Китай помогает России заработать больше на нефти

Россия использует китайские нефтяные супертанкеры для осуществления перевозок в Китай и Индию. Это помогает агрессору уменьшить стоимость перевозок и уменьшить утраченную из-за санкций прибыль.

Транспортировка нефти в Китай

Согласно торговым источникам и данным отслеживания, по крайней мере четыре принадлежащих Китаю супертанкера транспортируют российскую сырую нефть Urals в Китай. Это помогает Москве организовать перевозку по морю после внедрения европейских санкций.

Супертанкер Sao Paulo для экспорта в Индию

Напомним, что предел цен G7, введенный в декабре, позволяет странам за пределами Европейского Союза импортировать морскую российскую нефть, но он запрещает европейским судоходным, страховым и перестраховым компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти, если она не продается по цене ниже 60 долларов.

Источники сообщили, что пятый супертанкер или очень крупный нефтяной перевозчик класса VLCC доставлял сырую нефть в Индию, которая, как и Китай, продолжает покупать российскую нефть со скидкой. Источники в отрасли говорят, что индийские нефтепереработчики получают скидку в 15-20 долларов США за баррель на российскую нефть по сравнению с Brent.

Поскольку Соединенные Штаты и их союзники пытались перекрыть энергетические поступления Москвы, чтобы ограничить ее способность финансировать войну в Украине, в прошлом году Россия быстро перенаправила экспорт нефти из Европы, главным образом в Азию.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил на пресс-брифинге в четверг, что Индия будет покупать нефть везде, где сможет обеспечить самую низкую цену.

Более длинные рейсы, значительные скидки и рекордно высокие фрахтовые ставки уменьшили прибыль, но использование супертанкеров на азиатских маршрутах теперь может сократить расходы на доставку.

Какие именно танкеры используются

Россия отправляет Urals из своих западных портов для перегрузки на супертанкеры Lauren II, Monica S, Catalina 7 и Natalina 7, все корабли под флагом Панамы направляются в Китай, тогда как Sao Paulo уже приближается к Индии, согласно трем торговым источникам и данным Eikon.

Согласно данным Eikon и общедоступным морским базам данных, Lauren II управляется китайской Greetee Co Ltd и принадлежит китайской Maisie Ltd, Catalina 7 принадлежит гонконгской Canes Venatici Ltd, а Natalina 7 — гонконгской Astrid Menks Ltd, оба управляются китайской Runne Co Ltd, тогда как Monica S принадлежит китайской Gabrielle Ltd и управляется Derecttor Co Ltd. Sao Paulo принадлежит и управляет кипрской Rotimo Holdings Ltd.

Китай планирует предоставлять России еще больше танкеров

Руководитель китайской фирмы, участвующей в поставках, оценил, что в 2023 году для перевозки российской нефти можно будет использовать в общей сложности 18 китайских супертанкеров и еще 16 судов размером Aframax, этого достаточно для транспортировки 15 миллионов тонн в год или около 10% от общего экспорта Urals.

VLCC может перевозить до 2 миллионов баррелей, судно Suezmax до 1 миллиона баррелей и Aframax до 0,6 миллиона баррелей.

Дефицит судов ледового класса

Хотя большинство российской сырой нефти сейчас направляется в Китай, Индию и Турцию российскими или незападными судами, санкции G7 привели к дефициту меньших танкеров ледового класса, многие из которых принадлежат греческим и норвежским компаниям, которые нужны России для транспортировки своей сырой нефти из портов Балтики.

По словам трейдеров, у России и Китая нет большого флота судов ледового класса, и использование китайских VLCC не позволяет им выходить из балтийских портов для осуществления пересадок с большими танкерами в международных водах.

Эта практика оказалась в данных отслеживания Eikon, в том числе в международных водах Средиземного моря, причем руководство освещало операции вблизи Сеуты, испанского автономного города на северном побережье Африки, и греческого Каламаты, города на полуострове Пелопоннес на юге Греции.

Напомним, в 2022 году Индия нарастила торговое обращение с Россией в 7 раз. Так произошло из-за того, что европейские потребители стали отказываться от нефти из России из-за ее вторжения в Украину.