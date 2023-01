Китай допомагає Росії заробити більше на нафті

Росія використовує китайські нафтові супертанкери для здійснення перевезень до Китаю та Індії. Це допомагає агресору зменшити вартість перевезень і частково відшкодувати втрачені через санкції прибутки.

Транспортування нафти до Китаю

Згідно з торговими джерелами та даними відстеження, принаймні чотири супертанкери, що належать Китаю, транспортують російську сиру нафту Urals до Китаю. Це допомагає Москві організувати перевезення морем після впровадження європейських санкцій.

Супертанкер Sao Paulo для експорту в Індію

Нагадаємо, що ліміт цін G7, запроваджений у грудні, дозволяє країнам за межами Європейського Союзу імпортувати морську російську нафту, але він забороняє європейським судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обробляти вантажі російської сирої нафти, якщо вона не продається за ціною нижче 60 доларів.

Джерела повідомили, що п’ятий супертанкер, або дуже великий нафтовий перевізник класу VLCC, доставляв сиру нафту до Індії, яка, як і Китай, продовжує купувати російську нафту зі знижкою. Джерела в галузі кажуть, що індійські нафтопереробники отримують знижку в 15-20 доларів США за барель на російську нафту в порівнянні з Brent.

Оскільки Сполучені Штати та їхні союзники намагалися перекрити енергетичні надходження Москви, щоб обмежити її здатність фінансувати війну в Україні, минулого року Росія швидко перенаправила експорт нафти з Європи, головним чином до Азії.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив на прес-брифінгу в четвер, що Індія буде купувати нафту скрізь, де зможе забезпечити найнижчу ціну.

Довші рейси, значні знижки та рекордно високі фрахтові ставки зменшили прибуток, але використання супертанкерів на азійських маршрутах тепер може скоротити витрати на доставлення.

Які саме танкери використовуються

Росія відправляє Urals зі своїх західних портів для перевантаження на супертанкери Lauren II, Monica S, Catalina 7 і Natalina 7, усі кораблі під прапором Панами прямують до Китаю, тоді як Sao Paulo вже наближається до Індії, згідно з трьома торговими джерелами та даними Eikon.

Згідно з даними Eikon і загальнодоступними морськими базами даних, Lauren II управляється китайською Greetee Co Ltd і належить китайській Maisie Ltd, Catalina 7 належить гонконзькій Canes Venatici Ltd, а Natalina 7 — гонконзькій Astrid Menks Ltd, обидва управляються китайською Runne Co Ltd, тоді як Monica S належить китайській Gabrielle Ltd і управляється Derecttor Co Ltd. Sao Paulo належить і управляє кіпрською Rotimo Holdings Ltd.

Китай планує надавати Росії ще більше танкерів

Керівник китайської фірми, яка бере участь у постачанні, оцінив, що в 2023 році для перевезення російської нафти можна буде використовувати в цілому 18 китайських супертанкерів і ще 16 суден розміром Aframax, цього достатньо для транспортування 15 мільйонів тонн на рік або близько 10% від загального експорту Urals.

VLCC може перевозити до 2 мільйонів барелів, судно Suezmax до 1 мільйона барелів і Aframax до 0,6 мільйона барелів.

Дефіцит суден льодового класу

Хоча більшість російської сирої нафти зараз прямує до Китаю, Індії та Туреччини російськими або незахідними суднами, санкції G7 призвели до дефіциту менших танкерів льодового класу, багато з яких належать грецьким і норвезьким компаніям, які потрібні Росії для транспортування своєї сирої нафти з портів Балтійського моря взимку.

За словами трейдерів, у Росії та Китаю немає великого флоту суден льодового класу, і використання китайських VLCC не дозволяє їм виходити з балтійських портів для здійснення пересадок із на більші танкери в міжнародних водах.

Ця практика виявилася в даних відстеження Eikon, у тому числі в міжнародних водах Середземного моря, причому керівництво висвітлювало операції поблизу Сеути, іспанського автономного міста на північному узбережжі Африки, та грецького Каламати, міста на півострові Пелопоннес на півдні Греції.

Нагадаємо, у 2022 році Індія наростила торговельний обіг з Росією у 7 разів. Так сталося через те, що європейські споживачі стали відмовлятися від нафти з Росії через її вторгнення до України.