Об этом 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Сейчас Россия продает нефть в Индию и Китай, от нее отказались в Евросоюзе.

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Российская нефть в портах

Пендзин отметил, что в российском бюджете российская нефть заложена по 54 доллара за баррель. За 34 доллара за баррель Россия может продавать нефть безубыточно. Поэтому цена 37,5 долларов за баррель не принесет больших убытков для России.

Это цена в портах Балтийского моря, и это связано с тем, что 5 декабря было введено эмбарго на российскую нефть в Европе. Из Балтии некуда ехать той нефти, потому что там все порты закрыты для них из-за того, что российская нефть в Европу не идет,

– заметил экономист.

Он добавил, что в Юго-Восточную Азию и Китай нефть не поедет, потому что это далеко и дорого. Потому и стоит там так дешево. В Новороссийске, в портах Черного моря ее цена 51 доллар за баррель.

Российская нефть по сравнению с другими брендами

По словам экономиста, до войны разница в цене между российской нефтью и нефтью западных брендов составляла всего 2 – 3 доллара. Сейчас это 30 долларов. Это говорит о том, что российская нефть становится "токсичной" для отказывающихся от нее потребителей.

"Однако говорить, что все так критично и скверно в российской нефтедобывающей отрасли, потому что должно было ввести санкции, нужно позакрывать окна, через которые залезают те, кто хотят помочь эти санкции обойти. Мы имеем ситуацию, когда, например, Индия за 2022 год нарастила объем торгового оборота с Россией в 7 раз", – подчеркнул Пендзин.

Позиция Турции

Как он отметил, Турция тоже помогает России. Турция хочет усидеть на двух стульях. С одной стороны НАТО, с другой стороны, помощь России. Для Эрдогана все очень хорошо. Он создал зерновой хаб из Украины, вместе с тем перерабатывая российскую нефть.

Однако следует понимать, что премия, которую россияне вынуждены платить покупателям своей нефти. Это однозначный минус доходов России. Почему это важно? 35% российского бюджета – это доходы от российской нефти. Причем у них сидит и нефть, и нефтепродукты,

– подчеркнул экономист.

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Эмбарго на российские нефтепродукты

Он продолжил, что с 5 февраля заработает эмбарго на российские нефтепродукты. Потому российские доходы будут падать. Европа действует осторожно, но для нее это все равно огромный шаг. Учитывая, что там есть пророссийская Венгрия, давние друзья России и т.д.

"Они впервые таким образом сконсолидировались и нашли методы – 30 долларов премия на покупку российской нефти. А эти 30 долларов, по идее, должны быть в российском бюджете, но теперь нет. Так что хорошо, что хотя бы так есть", – подытожил Пензин.

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