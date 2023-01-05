Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный. По его словам, в Германии произошли значительные изменения политики в отношении России, а также внутренние трансформации, изменившие работу государственного аппарата.

Достойно внимания Полная независимость от России: Германия начинает новую энергетическую эру

Немцы привыкли к России

У политической системы Германии есть определенные предохранители от диктатуры. Немецкая бюрократия отлично проявляется в работе министерств, когда смена министра, даже с радикально другой позицией, почти не меняет работу всего аппарата. Это связано с тем, что основную работу выполняют госслужащие, имеющие четкий механизм работы и работающие при любых правительствах или министрах.

В качестве примера политолог приводит ситуацию в министерстве экономики и защиты климата Германии, когда новый министр Робер Габек пришел в ведомство с целью сократить зависимость от России, на что получил недовольство работников министерства, потому что те привыкли тесно сотрудничать с Россией.

Эту ситуацию удалось уладить и значительно сократить это сотрудничество. В настоящее время Германия не импортирует газ из России и стабилизировала цены.

Здесь конечно не только победа Габека или его министерства, здесь, конечно, Владимир Путин помог тем, что он взорвал "Северный поток 2". Сначала значит перекрывал поставки, потом взорвал их,

– отметил Сергей Честный.

Однако министерство экономики и защиты окружающей среды Германии достигло того, что страна нашла новые источники газа, а цены на него стали меньше, чем в январе 2022 года.

Немецкий политолог рассказал об ошибке Германии по отношению к России: смотрите видео

Российские голоса в Германии

По словам Сумленного, в Германии остаётся часть людей, которая не видит преступления в развязывании войны Россией. Они также выступают за продолжение сотрудничества со страной-террористом и не верят в подрыв Россией "Северного потока 2".

Конечно, такие голоса были и они есть. Они очень маргинальны. Это те люди, которые постоянно обвиняют во всем, что не произойдет США, НАТО и Запад, то есть для них война России против Украины – это провокация якобы Украины, а Россия якобы защищается.

– отметил политолог.

В то же время Сергей Сумленный убежден, что в Германии сейчас нет политиков, которые вышли бы и заявили, что это сделала Россия, потому что нет информационного повода, а также отсутствуют конкретные доказательства, что это сделала именно она.

Как в Германии уменьшали зависимость от России