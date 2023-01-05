Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний. За його словами, у Німеччині відбулись значні зміни політики щодо Росії, а також внутрішні трансформації, які змінили роботу державного апарату.

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Німці звикли до Росії

Політична система Німеччини має певні запобіжники від диктатури. Німецька бюрократія чудово проявляється в роботі міністерств, коли зміна міністра, навіть з радикально іншою позицією, майже не змінює роботу всього апарату. Це пов'язано з тим, що основну роботу виконують держслужбовці, які мають чіткий механізм роботи і працюють за будь-яких урядів чи міністрів.

Як приклад політолог наводить ситуацію в міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини, коли новопризначений міністр Робер Габек прийшов до відомства з метою скоротити залежність від Росії, на що отримав невдоволення працівників міністерства, бо ті звикли тісно співпрацювати з Росією.

Цю ситуацію вдалось владнати та значно скоротити цю співпрацю. Нині Німеччина не імпортує газу з Росії та стабілізувала ціни.

Тут звісно не тільки перемога Габека або його міністерства, тут звісно Владімір Путін допоміг тим що він підірвав "Північний потік 2". Спочатку значить перекривав постачання потім підірвав їх,

– зазначив Сергій Сумленний.

Проте міністерство економіки та захисту довкілля Німеччини досягло того, що країна знайшла нові джерела газу, а ціни на нього стали меншими ніж у січні 2022 року.

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Російські голоси в Німеччині

За словами Сумленного, в Німеччині залишаються частина людей, яка не вбачає злочину у розв'язанні війни Росією. Вони також виступають за продовження співпраці із країною-терористом і не вірять у підрив Росією "Північного потоку 2".

Звісно такі голоси були і вони є. Вони дуже маргінальні. Це ті люди, які постійно звинувачують у всьому, що не станеться США, НАТО і Захід, тобто для них війна Росії проти України – це провокація нібито України, а Росія нібито захищається,

– зазначив політолог.

Водночас Сергій Сумленний переконаний, що в Німеччині зараз немає політиків, які б вийшли і заявили, що це зробила Росія, бо немає інформаційного приводу, а також відсутні конкретні докази, що це зробила саме вона.

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