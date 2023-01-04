Экспорт российской нефти упал

Общие объемы морских перевозок нефти из России снизились на 117 тысяч баррелей в день до 2,615 миллиона баррелей в среднем за четыре недели, что является самыми низкими показателями за год.

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Экспорт в Азию сократился

С началом полномасштабной войны в Украине большинство стран стали отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, однако был ряд стран, которые наоборот, начали активно покупать дешевое сырье агрессорки. Одной из таких стран была Индия, которая существенно нарастила импорт российского сырья.

Однако издание Bloomberg отмечает, что в последние недели 2022 года объемы экспорта в страны Азии существенно сократились. Речь идет о грузах, направляющихся в Китай, Индию и Турцию. – трех стран, ставших единственными крупными покупателями перемещенных российских поставок, – упал за четыре недели до 30 декабря в среднем до 2,42 миллиона баррелей в день.

Следует отметить, что в результате падения экспорта российской нефти сократился приток денег в военную казну Кремля. Также упал и курс рубля по отношению к доллару, что официально признало руководство страны-агрессорки.

Напомним! С 5 декабря 2022 года начало действовать нефтяное эмбарго, запрещающее европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны, а также вводит ценовой потолок в 60 долларов за баррель.

Нехватка судов и непогода в море

Еще одной причиной сокращения экспорта стала ненастье и нехватка судов для перевозки сырья. В декабре 2022 года штормы нарушили пока из черноморских и тихоокеанских портов. После запрета ЕС на морской импорт сырой российской нефти Россия почувствовала нехватку судов для перевозки грузов на большие расстояния.

Из-за эмбарго ЕС грузовые рейсы стали гораздо более длительными – сейчас путешествие занимает в среднем 31 день из балтийских портов в Индию по сравнению с 7 днями из тех же терминалов в Роттердам. Это оказывает дополнительное давление на и без того ограниченный флот судов, владельцы которых готовы перевозить российские грузы.

Следовательно, Россия все больше зависит от собственных судов и так называемого "теневого флота", состоящего из обычно старых судов, принадлежащих небольшим и мало известным компаниям.