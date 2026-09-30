"В настоящее время не может принимать гостей": Россия атаковала магазин в Киевской области

В среду, 30 сентября, в результате вражеской атаки пострадала компания "Фора". Повреждения получил магазин в Иванковичах в Киевской области.

Что известно о атаке на "Фору"

В результате террора россиян никто не пострадал, что сообщили в компании.

Магазин получил значительные повреждения и в настоящее время не может принимать гостей. Но самое главное – все живы,

– говорится в сообщении.

"Фора" поблагодарила всех спасателей и службы, работавшие на месте, а также каждого, кто "пишет, беспокоится и поддерживает".

Фейсбук компании "Фора"

В то же время другие магазины продолжают работать.

Напомним, что это уже не первая атака на "Фору" в Киевской области. Еще 20 августа пострадал склад "Фора" в Мартусовке. Именно там хранилась свежая продукция.

В результате атак люди не пострадали – команда заблаговременно эвакуировала сотрудников из распределительного центра. Этот склад использовался всего около недели – после предыдущей атаки на логистическую инфраструктуру компании.

Напомним, что 28 сентября в результате российских атак были повреждены 2 складских помещения сети АТБ. Речь идет о помещениях в Киевской области в Броварском районе.