Що відомо про атаку на "Фору"
Внаслідок терору росіян жодна людина не постраждала, про що повідомили у компанії.
Магазин зазнав значних пошкоджень і наразі не може приймати гостей. Та найважливіше – всі живі,
– йдеться у повідомленні.
Фора подякувала всім рятувальникам та службам, які працювали на місці, а також кожному, хто "пише, турбується та підтримує".
Фейсбук компанії "Фора"
Водночас інші магазини продовжують працювати.
Нагадаємо, що це вже не перша атака на "Фору" у Київській області. Ще 20 серпня постраждав склад "Фора" у Мартусівці. Саме там зберігалася фрешова продукція.
Внаслідок атак люди не постраждали – команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру. Цей склад використовували лише приблизно тиждень – після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру компанії.
Нагадаємо, що 28 вересня внаслідок російських атак було пошкоджено 2 складські приміщення мережі АТБ. Йдеться про приміщення на Київщині у Броварському районі.