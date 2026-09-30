Що відомо про атаку на "Фору"

Внаслідок терору росіян жодна людина не постраждала, про що повідомили у компанії.

Магазин зазнав значних пошкоджень і наразі не може приймати гостей. Та найважливіше – всі живі,

– йдеться у повідомленні.

Фора подякувала всім рятувальникам та службам, які працювали на місці, а також кожному, хто "пише, турбується та підтримує".

Фейсбук компанії "Фора"

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Водночас інші магазини продовжують працювати.

Нагадаємо, що це вже не перша атака на "Фору" у Київській області. Ще 20 серпня постраждав склад "Фора" у Мартусівці. Саме там зберігалася фрешова продукція.

Внаслідок атак люди не постраждали – команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру. Цей склад використовували лише приблизно тиждень – після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру компанії.

Нагадаємо, що 28 вересня внаслідок російських атак було пошкоджено 2 складські приміщення мережі АТБ. Йдеться про приміщення на Київщині у Броварському районі.