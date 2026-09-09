Полки опустели, склады горят: The Guardian выяснило, что будет с ценами на продукты

Удары России по складам и логистическим центрам уже сказываются на работе магазинов: на полках супермаркетов стало меньше товаров, а некоторые – вообще опустели. Украинские власти и ритейлеры оценили, насколько атаки могут привести к дефициту продуктов и росту цен.

Что происходит в магазинах

Об этом пишет The Guardian, который побывал в киевских супермаркетах и пообщался с представителями власти и бизнеса.

Так, в киевском Novus журналисты издания действительно увидели полупустые полки. Однако большинство покупателей отметили, что не скупают товары так массово, как это было в начале вторжения в 2022 году.

Для многих на самом деле главной проблемой является не дефицит продуктов, а рост их стоимости. В частности, местная пенсионерка, которая живет на небольшую пенсию, рассказала, что уже заметила подорожание отдельных товаров, в частности колбасы.

Насколько могут вырасти цены

Вероятное подорожание продуктов ожидает и министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. Он заявил, что повреждение складской инфраструктуры может привести к росту цен на продукты примерно на 2,5%.

Однако представители рынка дают более пессимистичные оценки. Например, соучредитель Bureau of Wine (сеть Goodwine) Дмитрий Крымский считает, что цены в отдельных случаях могут подскочить аж на 15%.

По его словам, причина заключается не в нехватке продукции, а в необходимости перестраивать логистику после российских атак.

Какой выход видит бизнес

После повторных ударов России сейчас компании вынуждены менять подход к поставкам товаров.

Среди вариантов, которые, в частности, рассматривает Крымский, – перенос части складов в соседнюю Польшу, использование подземных помещений и распределение запасов между несколькими меньшими объектами.

Мы понимаем, что не можем иметь только один большой склад,

– пояснил бизнесмен.

По его оценке, такая перестройка может привести к росту цен на продукцию примерно на 5 %.

Каковы последствия российских атак

Напомним, что с конца августа 2026 года Украина ежедневно подвергается шквалу ударов беспилотниками и баллистическими ракетами.

По словам Тараса Высоцкого, если в 2022 году враг наносил удары по экспортной аграрной инфраструктуре, а затем по энергетике, то теперь под ударом оказалась система внутреннего снабжения городов.

Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, обеспечивающую украинские города продовольствием,

– заявил министр.

В частности, во время последней волны атак были уничтожены или существенно повреждены логистические центры ведущих украинских сетей, в том числе Novus, ATB, "Сильпо" и "Фора".

Россия также осуществила атаку на логистические центры и склады с медицинскими товарами. Даже один из главных складов Всемирной организации здравоохранения с гуманитарной помощью в окрестностях Киева также подвергся удару.