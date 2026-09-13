Россияне дважды подряд ударили по одному из крупнейших фармацевтических складов Украины – Universal logistic

Российские войска два дня подряд наносят авиаудары по складу компании Universal Logistic в Бориспольском районе Киевской области. В результате обстрелов повреждены помещения одного из двух крупнейших фармацевтических логистических комплексов Украины площадью 21 тысяча квадратных метров.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник на фармацевтическом рынке.

Каковы подробности вражеского обстрела?

Собеседник "ЭП" отметил, что объект в Бориспольском районе обслуживает ведущих дистрибьюторов, которые снабжают лекарствами аптечные сети по всей стране.

Из-за непрекращающихся обстрелов и длительных воздушных тревог поставщики пока лишены возможности вывезти сохранившиеся товары с территории комплекса.

Информации о раненых или погибших в результате вражеской атаки пока нет.

Напомним, что вечером 12 сентября факт поражения складских помещений в Бориспольском районе официально подтвердила Киевская областная военная администрация.

Логистический центр Universal logistic соответствовал самым высоким стандартам качества хранения фармацевтической продукции и имел общую площадь складов в 21 тысячу квадратных метров.

Пострадавший объект является одним из двух крупнейших фармацевтических логистических хабов на территории Украины. Другой критически важный объект отрасли, принадлежащий компании "Биокон", подвергся российскому удару 3 сентября.

Ситуация с обеспечением лекарствами и системные атаки

В отдельных регионах страны уже наблюдается рост спроса на определенные группы лекарственных средств, потому что аптечные запасы сокращаются, а имеющихся объемов в некоторых учреждениях может хватить лишь на несколько недель.

Впрочем, глава Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов заявил, что атаки на склады не привели к системному дефициту, ведь аптечные сети располагают резервами на один-два месяца.

Напомним, ранее мы писали, что враг систематически уничтожает гражданскую логистику: 8 сентября баллистическими ракетами повторно нанесли удар по складам дистрибьютора "Оптима-Фарм" в Киеве, а в начале сентября уничтожили сотни тонн медикаментов сети "Аптека Доброго Дня". Кроме того, серии обстрелов подверглись гуманитарные объекты ВОЗ в Днепре и вблизи столицы.